rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:51

Published Сегодня, 16:51

Modified Сегодня, 16:53

Updated Сегодня, 16:53

Изображение материала

Военнослужащий Владислав Замниус из Ростовской области погиб в ходе СВО

10 апреля 2023, 16:51
Фото: 1MI
Уроженец Новочеркасска погиб в ходе СВО

Военнослужащий из Новочеркасска Владислав Замниус погиб в ходе СВО

28-летний военнослужащий Владислав Замниус из Ростовской области погиб в спецоперации, пишут СМИ.

В боях спецоперации смертельное ранение получил 28-летний уроженец Новочеркасска Владислав Замниус. Точные обстоятельства его гибели не сообщаются. Известно лишь, что бойца не стало в начале марта этого года.

По информации «Московского комсомольца», Замниус посмертно представлен к ордену Мужества.

Год, который изменил все: как спецоперация на Украине отразилась на жизни ростовчан
Узнать подробнее

Однако официально о гибели военнослужащего Минобороны не сообщало.

Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб сотрудник новочеркасского политеха Алексей Столетов.

Читайте также:
В зоне СВО погиб сотрудник новочеркасского политеха Алексей СтолетовЖитель Ростова Александр Попов погиб в зоне спецоперации в мартеГранатометчик из Ростовской области Вячеслав Омельянович погиб в ходе СВО
#Алина Заярная#Спецоперация#Общество#Военная операция на Украине: последние новости на сегодня
Подпишитесь
«Белые шнурки — расисты, голубые — геи»: как возникла субкультура скинхедов в Ростове
Сегодня, 11:40
В Ростовской области власти переживают из-за радиации, а детей учат управлять БПЛА
Сегодня, 15:04
Ростовский митрополит Меркурий рассказал, как отговаривал людей ходить в храм
Сегодня, 12:36
Политолог Абросимов разъяснил заявления Украины об ударах по Ростовской области
Сегодня, 12:21
Путин поручил сократить разницу доходов в Крыму и Ростовской области
Сегодня, 15:02
Жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками
Сегодня, 15:02