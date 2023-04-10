Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:53
Updated Сегодня, 16:53
В боях спецоперации смертельное ранение получил 28-летний уроженец Новочеркасска Владислав Замниус. Точные обстоятельства его гибели не сообщаются. Известно лишь, что бойца не стало в начале марта этого года.
По информации «Московского комсомольца», Замниус посмертно представлен к ордену Мужества.
Однако официально о гибели военнослужащего Минобороны не сообщало.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО погиб сотрудник новочеркасского политеха Алексей Столетов.