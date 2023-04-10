Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Это телефон горячей линии, по которому также можно получить ответы на тему мер поддержки военнослужащих и связи с мобилизованными родственниками. За звонок платить не придется, а операторы ответят в любое время суток.
«Сейчас число операторов-117 в области менее десяти, однако при необходимости будут развернуты дополнительные рабочие места, в том числе за счет волонтеров», — прокомментировал замгубернатора Сергей Бодряков.
Он добавил, что ранее активистов уже привлекали во время пандемии и приема беженцев.
Читайте расширенный материале RostovGazeta о том, как спецоперация отразилась на жизни ростовчан.