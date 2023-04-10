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Жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками

10 апреля 2023, 15:02
Фото: mil.ru
Жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками
Жители Ростовской области, которые хотят заключить контракт с Минобороны, могут обратиться по номеру 117, сообщили в правительстве региона.

Это телефон горячей линии, по которому также можно получить ответы на тему мер поддержки военнослужащих и связи с мобилизованными родственниками. За звонок платить не придется, а операторы ответят в любое время суток.

«Сейчас число операторов-117 в области менее десяти, однако при необходимости будут развернуты дополнительные рабочие места, в том числе за счет волонтеров», — прокомментировал замгубернатора Сергей Бодряков.

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Он добавил, что ранее активистов уже привлекали во время пандемии и приема беженцев.

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