Банк «Центр-инвест» стал участником Дня древонасаждения в Ростове

Она выступила партнером мероприятия, сотрудники высадили деревья в Покровском сквере в донской столице. Он расположен на пересечении улиц Большой Садовой и Кировского проспекта.



Представители банка высадили молодые саженцы желтолистного клена, которые теперь будут радовать местных жителей.



Добавим, что первое подобное мероприятие в Ростове провели 7 апреля 1910 года, инициатором тогда выступило городское общество садоводов. На постоянной основе праздник организуют с 2010 года — горожане высаживают растения весной и осенью.