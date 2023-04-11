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Банк «Центр-инвест» стал участником Дня древонасаждения в Ростове

11 апреля 2023, 09:28
Фото: Банк «Центр-инвест»
8 апреля в Ростовской области традиционно организовали весенний День древонасаждения, участие в котором приняли сотрудники Банка «Центр-инвест», рассказали в финансовой организации.

Она выступила партнером мероприятия, сотрудники высадили деревья в Покровском сквере в донской столице. Он расположен на пересечении улиц Большой Садовой и Кировского проспекта.

Представители банка высадили молодые саженцы желтолистного клена, которые теперь будут радовать местных жителей.

Добавим, что первое подобное мероприятие в Ростове провели 7 апреля 1910 года, инициатором тогда выступило городское общество садоводов. На постоянной основе праздник организуют с 2010 года — горожане высаживают растения весной и осенью.

#Елена Янкевич
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