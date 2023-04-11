Банк «Центр-инвест» стал участником Дня древонасаждения в Ростове

Posted Сегодня, 09:28
Published Сегодня, 09:28
Modified Сегодня, 09:30
Updated Сегодня, 09:30
Она выступила партнером мероприятия, сотрудники высадили деревья в Покровском сквере в донской столице. Он расположен на пересечении улиц Большой Садовой и Кировского проспекта.
Представители банка высадили молодые саженцы желтолистного клена, которые теперь будут радовать местных жителей.
Добавим, что первое подобное мероприятие в Ростове провели 7 апреля 1910 года, инициатором тогда выступило городское общество садоводов. На постоянной основе праздник организуют с 2010 года — горожане высаживают растения весной и осенью.