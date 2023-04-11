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Бастрыкин поручил завести дело после избиения 14-летней девушки в Азове

11 апреля 2023, 05:02
Фото: 1mi
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за избиения девушки-подростка в Ростовской области, сообщили в СКР.

Все началось с опубликованного в Интернете видео, на котором мужчина на улице во время разговора с девушкой ударил ее по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Автор написал, что у 14-летней пострадавшей оказалась сломана челюсть и выявили сотрясение мозга.

«Мать девочки рассказала СМИ, что виновный может уйти от ответственности, так как это не первый случай совершения им противоправных действий», — уточнили в Следкоме.

Житель Азова до потери сознания избил 14-летнюю девушку
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Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСКР возбудить дело и представить доклад обо всех обстоятельствах.

Между тем, Telegram-каналы писали, что ранее подозреваемый якобы избил пенсионерку в маршрутке, но официальной информации об этом не было.

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