Все началось с опубликованного в Интернете видео, на котором мужчина на улице во время разговора с девушкой ударил ее по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Автор написал, что у 14-летней пострадавшей оказалась сломана челюсть и выявили сотрясение мозга.