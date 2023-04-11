Posted Сегодня, 05:02
Published Сегодня, 05:02
Modified Сегодня, 05:06
Updated Сегодня, 05:06
Все началось с опубликованного в Интернете видео, на котором мужчина на улице во время разговора с девушкой ударил ее по лицу, из-за чего она потеряла сознание. Автор написал, что у 14-летней пострадавшей оказалась сломана челюсть и выявили сотрясение мозга.
«Мать девочки рассказала СМИ, что виновный может уйти от ответственности, так как это не первый случай совершения им противоправных действий», — уточнили в Следкоме.
Теперь Бастрыкин поручил главе регионального УСКР возбудить дело и представить доклад обо всех обстоятельствах.
Между тем, Telegram-каналы писали, что ранее подозреваемый якобы избил пенсионерку в маршрутке, но официальной информации об этом не было.