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Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы

11 апреля 2023, 10:59
Фото: 1MI
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Фигурантами уголовных дел стали более 20 человек в Ростове-на-Дону, в том числе бывшие и действующие полицейские, сообщили в СКР.

По информации Следкома, с 2015 года действовала преступная группа, которой руководил бывший замглавы полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Ростову Дмитрий Рыбалко. Подельники получали взятки от представителей магазинов и закрывали глаза на нарушения.

«Члены банды получали от 3 тысяч до 50 тысяч рублей ежемесячно от предпринимателей и передавали Рыбалко. Сумма зависела от количества торговых помещений», — сказано в сообщении.

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Отмечается, что всего фигуранты получили более 25 миллионов рублей. Сейчас проводятся более 40 обысков в рамках этого дела.

Добавим, что в МВД Ростовской области отказались комментировать обыски в полиции.

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