Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы

По информации Следкома, с 2015 года действовала преступная группа, которой руководил бывший замглавы полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Ростову Дмитрий Рыбалко. Подельники получали взятки от представителей магазинов и закрывали глаза на нарушения.