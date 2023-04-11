Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы

Posted Сегодня, 10:59
Published Сегодня, 10:59
Modified Сегодня, 11:11
Updated Сегодня, 11:11
По информации Следкома, с 2015 года действовала преступная группа, которой руководил бывший замглавы полиции по охране общественного порядка УМВД РФ по Ростову Дмитрий Рыбалко. Подельники получали взятки от представителей магазинов и закрывали глаза на нарушения.
«Члены банды получали от 3 тысяч до 50 тысяч рублей ежемесячно от предпринимателей и передавали Рыбалко. Сумма зависела от количества торговых помещений», — сказано в сообщении.
Отмечается, что всего фигуранты получили более 25 миллионов рублей. Сейчас проводятся более 40 обысков в рамках этого дела.
Добавим, что в МВД Ростовской области отказались комментировать обыски в полиции.