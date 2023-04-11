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Более 40 обысков провели у ростовских полицейских

11 апреля 2023, 11:12
Фото: Фото для иллюстрации / lenobl.sledcom.ru
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
В Ростове-на-Дону провели более 40 обысков у фигурантов дела, по которому проходят бывшие и действующие сотрудники полиции, сообщили в СКР.

Всего подозреваемыми оказались более 20 человек по делу о получении взяток и создании преступной группы. По информации СКР, ей руководил бывший замглавы полиции по охране общественного порядка городского УМВД России Дмитрий Рыбалко.

Фигуранты получали ежемесячно от предпринимателей от 3 тысяч до 50 тысяч рублей и передавали Рыбалко. За эти деньги бизнесменов не трогали, когда они допускали нарушения. 

Названа возможная причина обысков в полиции в Ростове-на-Дону
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Сумма взятки зависела от количества торговых помещений, а всего подозреваемые получили более 25 миллионов рублей. Преступления помогли раскрыть сотрудники ФСБ России. 

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