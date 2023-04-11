Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Всего подозреваемыми оказались более 20 человек по делу о получении взяток и создании преступной группы. По информации СКР, ей руководил бывший замглавы полиции по охране общественного порядка городского УМВД России Дмитрий Рыбалко.
Фигуранты получали ежемесячно от предпринимателей от 3 тысяч до 50 тысяч рублей и передавали Рыбалко. За эти деньги бизнесменов не трогали, когда они допускали нарушения.
Сумма взятки зависела от количества торговых помещений, а всего подозреваемые получили более 25 миллионов рублей. Преступления помогли раскрыть сотрудники ФСБ России.