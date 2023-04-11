Более 600 тыс деревьев высадили в Ростовской области

В субботу организовали День древонасаждений, который четвертый год проводится в рамках акции «Сад памяти», запущенной по поручению главы государства. Губернатор Василий Голубев рассказал, что в рамках двух праздников появились 33 тысяч растений в городах и районах, а также 580 тысяч саженцев — в лесничествах.