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Более 600 тыс деревьев высадили в Ростовской области

11 апреля 2023, 11:06
Фото: piqsels.com
В Ростовской области во время весеннего Дня древонасаждений и акции «Сад памяти» высадили сотни тысяч новых растений, сообщили в правительстве региона.

В субботу организовали День древонасаждений, который четвертый год проводится в рамках акции «Сад памяти», запущенной по поручению главы государства. Губернатор Василий Голубев рассказал, что в рамках двух праздников появились 33 тысяч растений в городах и районах, а также 580 тысяч саженцев — в лесничествах.

Основное мероприятие акции прошло 7 апреля в Каменском лесничестве, где 250 добровольцев высадили шесть тысяч сеянцев крымской сосны. Одним из участников стал глава Минприроды региона Михаил Фишкин.

Всего в регионе новые растения появились на территории в 145 гектаров, а к этим работам присоединились 450 местных жителей.

«Подобные мероприятия продолжатся и в дальнейшем. Это одновременно является памятью о прошлом и вкладом в будущее, так как от числа деревьев зависят состояние природы, качество жизни, красота региона», — прокомментировал первый замгубернатора Виктор Гончаров.

К озеленению территорий присоединился и замгубернатора Игорь Сорокин, который напомнил о голосовании для определения территорий для благоустройства на следующий год. Отдать свой голос можно будет с середины апреля до конца мая.

Еще один замглавы Андрей Пучков высаживал деревья в районе поликлиники No4 в Ростове. А представители Минспорта региона посадили около 100 растений на территории гребного канала.

Около 400 деревьев появились возле реки Темерник. Замгубернатора Александр Скрябин вместе с юными жителями Новошахтинска проводил работы в парке «Комсомольский», где теперь растут более 30 туй.

Замглавы региона Сергей Бодряков принимал участие в работах в Аксайском районе. Всего же в весеннем Дне древонасаждений поучаствовали 27,5 тысячи граждан.

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