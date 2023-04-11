Депутаты приняли соответствующие законы, в результате человека будут признавать умершим не через два года после окончания военных действий, а через шесть месяцев. Должны быть обстоятельства, по которым можно предположить, что военнослужащего нет в живых. К примеру, это может быть его пропажа в зоне активных боевых действий.