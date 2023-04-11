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Бойцов СВО из Ростовской области будут признавать пропавшими без вести через полгода

11 апреля 2023, 15:02
Фото: donland.ru
Бойцов СВО из Ростовской области будут признавать пропавшими через 6 месяцев
В России, в том числе Ростовской области, упростили процедуру признания бойцов пропавшими без вести, сообщили в Госдуме.

Депутаты приняли соответствующие законы, в результате человека будут признавать умершим не через два года после окончания военных действий, а через шесть месяцев. Должны быть обстоятельства, по которым можно предположить, что военнослужащего нет в живых. К примеру, это может быть его пропажа в зоне активных боевых действий.

Это поможет семьям погибших участников спецоперации оперативно оформить документы, необходимые для получения выплат.

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Если о человеке шесть месяцев нет информации, а его сослуживцы не видели его гибели, то суд может признать бойца безвестно отсутствующим. Это позволит обеспечить сохранность его имущества.

Эти законы предлагают в более короткие сроки признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим.

Ранее жителям Ростовской области рассказали, как стать контрактниками.

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