Posted Сегодня, 15:02
Published Сегодня, 15:02
Modified Сегодня, 15:04
Updated Сегодня, 15:04
Депутаты приняли соответствующие законы, в результате человека будут признавать умершим не через два года после окончания военных действий, а через шесть месяцев. Должны быть обстоятельства, по которым можно предположить, что военнослужащего нет в живых. К примеру, это может быть его пропажа в зоне активных боевых действий.
Это поможет семьям погибших участников спецоперации оперативно оформить документы, необходимые для получения выплат.
Если о человеке шесть месяцев нет информации, а его сослуживцы не видели его гибели, то суд может признать бойца безвестно отсутствующим. Это позволит обеспечить сохранность его имущества.
Эти законы предлагают в более короткие сроки признавать военнослужащих безвестно отсутствующими и объявлять гражданина умершим.
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