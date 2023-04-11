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«Были судьи, теперь они, дальше кто?»: ростовчане прокомментировали обыски в полиции

11 апреля 2023, 12:39
Фото: фото для иллюстрации / kurgan.sledcom.ru
«Были судьи, теперь они, дальше кто?»: ростовчане прокомментировали обыски в полиции

Ростовчане гадают, к кому придут с обысками после судей и полицейских

В Ростове-на-Дону у сотрудников полиции проходят десятки обысков, что вызвало бурные обсуждения в соцсети «ВКонтакте».

По информации СКР, с 2015 года полицейские получали ежемесячно деньги от бизнесменов и не наказывали их за нарушения. Теперь возбудили уголовные дела и проводятся обыски. А до этого СМИ писали об обысках у представителей Ростовского областного суда.

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«Только были судьи, теперь полицейские, дальше кто? Все остальные структуры и чиновники в Ростове напряглись, наверное, глядя на новости», — пишут ростовчане в соцсетях.

«Надо же, как неожиданно…», — с сарказмом написали горожане.

«Чего это за Ростов так взялись? А до главных дойдут?», — интересуются местные жители.

«Надеюсь, останутся добросовестные люди», — сообщают ростовчане.

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