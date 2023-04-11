Posted Сегодня, 12:39
Published Сегодня, 12:39
Modified Сегодня, 12:41
Updated Сегодня, 12:41
По информации СКР, с 2015 года полицейские получали ежемесячно деньги от бизнесменов и не наказывали их за нарушения. Теперь возбудили уголовные дела и проводятся обыски. А до этого СМИ писали об обысках у представителей Ростовского областного суда.
«Только были судьи, теперь полицейские, дальше кто? Все остальные структуры и чиновники в Ростове напряглись, наверное, глядя на новости», — пишут ростовчане в соцсетях.
«Надо же, как неожиданно…», — с сарказмом написали горожане.
«Чего это за Ростов так взялись? А до главных дойдут?», — интересуются местные жители.
«Надеюсь, останутся добросовестные люди», — сообщают ростовчане.