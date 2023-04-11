Источники сообщили 1рнд об обысках в управление организации охраны общественного порядка Ростова. Оперативные мероприятия проводят силовики из Москвы. Сотрудников ведомства якобы подозревают в организации преступного сообщества и взятках. Сообщается о возбуждении 15 уголовных дел.