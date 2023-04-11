Posted Сегодня, 08:32
Published Сегодня, 08:32
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Updated Сегодня, 08:34
Источники сообщили 1рнд об обысках в управление организации охраны общественного порядка Ростова. Оперативные мероприятия проводят силовики из Москвы. Сотрудников ведомства якобы подозревают в организации преступного сообщества и взятках. Сообщается о возбуждении 15 уголовных дел.
Официального подтверждения обысков и задержаний пока не поступало. Информация требует уточнения.
На сайте МВД России по Ростовской области сообщается, что управление организации охраны общественного порядка возглавляет полковник полиции Олег Лапшин. Подразделение расположено в Ростове на проспекте Ленина, 200.
Основными задачами управления являются разработка мер по охране общественного порядка, профилактика и раскрытие преступлений, пресечение административных правонарушений. Также подразделение руководит деятельностью патрульно-постовых и охранно-конвойных служб, следит за правопорядков на массовых мероприятиях.
Ранее СМИ сообщали, что преступные эпизоды в управлении организации охраны общественного порядка Ростова тянутся с 2015 года, а общая сумма ущерба от действий полицейских составляет 25 миллионов рублей.