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Что известно об управлении полиции Ростова, где, предположительно, проходят обыски

11 апреля 2023, 08:32
Фото: 1MI
Что известно об управлении полиции, где, предположительно, проходят обыски
Московские силовики нагрянули с обысками в управление организации охраны общественного порядка Ростова, пишут СМИ.

Источники сообщили 1рнд об обысках в управление организации охраны общественного порядка Ростова. Оперативные мероприятия проводят силовики из Москвы. Сотрудников ведомства якобы подозревают в организации преступного сообщества и взятках. Сообщается о возбуждении 15 уголовных дел.

Официального подтверждения обысков и задержаний пока не поступало. Информация требует уточнения.

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На сайте МВД России по Ростовской области сообщается, что управление организации охраны общественного порядка возглавляет полковник полиции Олег Лапшин. Подразделение расположено в Ростове на проспекте Ленина, 200.

Подразделение расположено в Ростове на проспекте Ленина, 200.Подразделение расположено в Ростове на проспекте Ленина, 200.
Подразделение расположено в Ростове на проспекте Ленина, 200.
Фото: Яндекс.Карты

Основными задачами управления являются разработка мер по охране общественного порядка, профилактика и раскрытие преступлений, пресечение административных правонарушений. Также подразделение руководит деятельностью патрульно-постовых и охранно-конвойных служб, следит за правопорядков на массовых мероприятиях.

Ранее СМИ сообщали, что преступные эпизоды в управлении организации охраны общественного порядка Ростова тянутся с 2015 года, а общая сумма ущерба от действий полицейских составляет 25 миллионов рублей.

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