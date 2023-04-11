Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:07
Updated Сегодня, 10:07
Издание 1рнд сообщило об обысках в управлении организации охраны общественного порядка Ростова. Оперативные мероприятия там проводят силовики из Москвы. Руководство и сотрудников подразделения подозревают во взяточничестве и организации преступного сообщества. Само ведомство официально эту информацию не подтверждало.
В соцсетях ростовчане пишут, что имеют претензии к работе правоохранительных органов: «Давно пора прочистить эти ряды», «МВД стало слабым местом в сегодняшней действительности. Людям, обиженным преступным миром, никакой помощи и поддержки. Сталкиваюсь с этим постоянно», «Самый криминальный отдел! Сколько было жалоб!».
«Ничего себе новости с утра!», «Ну и полиция! Оберегать должны, а не, наоборот, воровать», «Ужас, где живем! Судьи выносят проплаченные приговоры, а полицейские сами преступники. Что стало с нашим миром», — пишут другие шокированные ростовчане.
Ранее RostovGazeta подробно рассказала об управлении полиции Ростова, где, предположительно, проходят обыски с задержания.