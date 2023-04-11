В соцсетях ростовчане пишут, что имеют претензии к работе правоохранительных органов: «Давно пора прочистить эти ряды», «МВД стало слабым местом в сегодняшней действительности. Людям, обиженным преступным миром, никакой помощи и поддержки. Сталкиваюсь с этим постоянно», «Самый криминальный отдел! Сколько было жалоб!».