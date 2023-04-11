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Дефицит водителей автобусов достиг 49% в Ростове-на-Дону

11 апреля 2023, 06:30
Фото: 1MI
Дефицит водителей автобусов достиг 49% в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону причиной недовыпуска общественного транспорта на линию является дефицит водителей, сообщили в городской администрации.

Ростовчане продолжают жаловаться на неудовлетворительную работу транспорта по вечерам. Проблему нехватки водителей пытаются решить стабилизацией уровня зарплаты и набором людей через Центры занятости.

Кроме того, необходимый персонал пытаются найти и в странах СНГ, так, на работу приглашают граждан Киргизии. Несмотря на существующие проблемы, количество нарушений контрактов за последнее время уменьшилось с 7080 до 7033.

Кроме того, необходимый персонал пытаются найти и в странах СНГ, так, на работу приглашают граждан Киргизии.Кроме того, необходимый персонал пытаются найти и в странах СНГ, так, на работу приглашают граждан Киргизии.
Кроме того, необходимый персонал пытаются найти и в странах СНГ, так, на работу приглашают граждан Киргизии.
Фото: jankruithof/cc by/flickr.com
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«Мониторинг наполняемости салонов в вечерние часы пик проводится регулярно. Если есть основания, то рассматривается вопрос увеличения количества транспорта», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону будут считать пассажиров в автобусах.

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