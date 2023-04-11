Posted Сегодня, 06:30
Published Сегодня, 06:30
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Ростовчане продолжают жаловаться на неудовлетворительную работу транспорта по вечерам. Проблему нехватки водителей пытаются решить стабилизацией уровня зарплаты и набором людей через Центры занятости.
Кроме того, необходимый персонал пытаются найти и в странах СНГ, так, на работу приглашают граждан Киргизии. Несмотря на существующие проблемы, количество нарушений контрактов за последнее время уменьшилось с 7080 до 7033.
«Мониторинг наполняемости салонов в вечерние часы пик проводится регулярно. Если есть основания, то рассматривается вопрос увеличения количества транспорта», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, что в Ростове-на-Дону будут считать пассажиров в автобусах.