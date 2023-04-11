Денис Буцаев: Пять регионов стали лидерами по продаже вторсырья в ЦФО

Posted Сегодня, 13:12
Published Сегодня, 13:12
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Представленные на электронной торговой платформе (ЭТП) РЭО вторичные ресурсы и сырье можно покупать и продавать, заключать сделки по переработке, покупке, выставлять заказы на исполнение лотов в рамках РОП. Ресурс заработал осенью прошлого года, передает inkazan.ru. Программа отвечает целям федерального проекта «Экономика замкнутого цикла».
Как рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, общая сумма лотов участников ЭТП составляет почти 700 миллионов рублей, из которых 343 миллиона приходится на те самые пять регионов в ЦФО.
«Мы видим, что ЭТП по купле-продаже вторсырья, созданная в целях формирования экономики замкнутого цикла в России, демонстрирует свою востребованность среди компаний, реализующих вторичное сырье в регионах РФ», — отметил Буцаев.
Уточняется, что в Московской области разместили 94 лота на 24,9 миллиона рублей в категории "Электроника". На 63 миллиона рублей - в группе текстиля. Еще на 61,3 миллиона рублей размещено лотов в категории шин и покрышек, на 24,3 миллиона — полимеров, на 21,6 миллиона — цветных металлов, на 7,4 миллиона рублей — макулатуры.
Калужская область в категории "Стекло" разместила лотов на 14 миллионов рублей, Тверская область - на 13 миллионов рублей (полимеры). Орловская в категории шин и отходов нефтепродуктов разместила лотов на 11 миллионов рублей. Тамбовская — на 10 миллионов рублей (полимеры), Липецкая — на 8,5 миллиона рублей (шины и покрышки).
Руководитель проекта ЭТП ППК "РЭО" Заур Абдурахимов рассказал, что в начале апреля 2023 года число участников ЭТП превысило 750 компаний, размещено более 380 лотов на общую сумму 696 миллионов рублей. По его словам, больше всего выставлено лотов по полимерам (33,16%), макулатуре (20,57%) и стеклу (10,8%).
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