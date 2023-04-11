Денис Буцаев: Пять регионов стали лидерами по продаже вторсырья в ЦФО

Уточняется, что в Московской области разместили 94 лота на 24,9 миллиона рублей в категории "Электроника". На 63 миллиона рублей - в группе текстиля. Еще на 61,3 миллиона рублей размещено лотов в категории шин и покрышек, на 24,3 миллиона — полимеров, на 21,6 миллиона — цветных металлов, на 7,4 миллиона рублей — макулатуры.