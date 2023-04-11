«Зимой на всех подъемах, на всех спусках и на всех мостах должен быть особый контроль. Ответственность за это лежит на компании, которая отвечает за эту дорогу. Именно „Автодор“ должен был проконтролировать, чтобы его подрядчик, которого он взял на работу, выполнил свои обязательства. Поэтому причина затора из-за снегопада, в данном случае очевидная. Думаю, что выводы сделаны, и все необходимое для подобных ситуаций будет предусмотрено», — делится мыслями эксперт.