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Эксперт разъяснил, почему «Автодор» раскритиковали в заторах на дорогах под Ростовом

11 апреля 2023, 07:11
Фото: 1MI
Критика министра транспорта к «Автодору» из-за качества содержания трассы М-4 вполне обоснована, сообщил RostovGazeta правозащитник, член штаба Народного фронта Ростовской области Сергей Левченко.

Напомним, что министр транспорта Ростовской области Владимир Окунев обвинил «Автодор» в ненадлежащем содержании трассы М-4 «Дон», по сравнению с другими регионами.

«Это вполне обоснованно. Ведь когда водители заезжают на территорию Ростовской области, все начинают критиковать донских дорожников. А по сути, заказчик у трассы М-4 единый. Это госкорпорация „Автодор“, которая находится в Москве», — отмечает Сергей Левченко.

Министр транспорта Окунев раскритиковал «Автодор» за качество содержания М-4 «Дон»
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В качестве наглядного примера спикер приводит недавний снегопад. Правозащитник убежден, что затора, который произошел на трассе М-4, можно было избежать.

«Все, что нужно было сделать дорожным службам — заблаговременно посыпать дороги пескосоляной смесью. Тогда, падая на дорогу, снег бы сразу таял и не происходил бы накат. А когда накат произошел, то сделать уже нельзя ничего, только чистить грейдером», — уверен собеседник.

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Однако трасса посыпана не была, дорога остановилась.

«Зимой на всех подъемах, на всех спусках и на всех мостах должен быть особый контроль.  Ответственность за это лежит на компании, которая отвечает за эту дорогу. Именно „Автодор“ должен был проконтролировать, чтобы его подрядчик, которого он взял на работу, выполнил свои обязательства. Поэтому причина затора из-за снегопада, в данном случае очевидная. Думаю, что выводы сделаны, и все необходимое для подобных ситуаций будет предусмотрено», — делится мыслями эксперт.

Напомним, что сильный снегопад 30 марта парализовал движение на трассе М-4 «Дон», в заторе застряли тысячи машин. Автомобилисты провели в снежном плену больше 15 часов без еды, воды и топлива. 

Ранее RostovGazeta сообщала, что пробку, длинной 15 километров на трассе М-4 "Дон" спровоцировали дорожные работы. 

Дорожные работы спровоцировали пробку длиной 15 км на М-4 «Дон»
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