Posted Сегодня, 04:11
Published Сегодня, 04:11
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Напомним, что выпавший в конце марта в Ростовской области снег стал причиной больших проблем для местных жителей и головной болью для властей. Мощный снегопад стал причиной серьезных транспортных проблем на трассе М-4 «Дон».
В результате для снижения нагрузки на дорогу, было принято решение о перекрытии трассы для грузовиков. Пробки растянулись на десятки километров. Люди были вынуждены проводить ночь в машинах, опасаясь одного — чтобы не закончился бензин.
«Мы видели сюжеты, как службы МЧС не могли добраться к людям, которые замерзали на трассе. И, вместо того, чтобы спасать людей, срезали болгаркой разделительные барьеры, чтобы транспорт мог развернуться и поехать в обратную сторону», — отмечает Артемий Зайцев.
Урбанист подчеркивает, что произошедшее в конце марта — это серьезное ЧП, из которого надо делать выводы не только о содержании дорог, но и об их безопасности при строительстве.
Ранее RostovGazeta сообщала, что министр транспорта раскритиковал «Автодор» за качество содержания М-4 «Дон».