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Эксперт Зайцев заявил о неподготовленности дорожных служб в Ростовской области

11 апреля 2023, 04:11
Фото: donland.ru
Урбанист высказался о работе дорожных служб и безопасности дорог в Ростовской области
Снегопад, который наблюдался в Ростовской области 30 марта 2023 года, вскрыл неподготовленность дорожных служб. Оказалось, что трассу М-4 не убрали. Грузовики не смогли подняться на подъемах, образовалась пробка на 50 километров, сообщил RostovGazeta урбанист Артемий Зайцев.

Напомним, что выпавший в конце марта в Ростовской области снег стал причиной больших проблем для местных жителей и головной болью для властей. Мощный снегопад стал причиной серьезных транспортных проблем на трассе М-4 «Дон».

В результате для снижения нагрузки на дорогу, было принято решение о перекрытии трассы для грузовиков. Пробки растянулись на десятки километров. Люди были вынуждены проводить ночь в машинах, опасаясь одного — чтобы не закончился бензин.

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«Мы видели сюжеты, как службы МЧС не могли добраться к людям, которые замерзали на трассе. И, вместо того, чтобы спасать людей, срезали болгаркой разделительные барьеры, чтобы транспорт мог развернуться и поехать в обратную сторону», — отмечает Артемий Зайцев.

Урбанист подчеркивает, что произошедшее в конце марта — это серьезное ЧП, из которого надо делать выводы не только о содержании дорог, но и об их безопасности при строительстве.

Ранее RostovGazeta сообщала, что министр транспорта раскритиковал «Автодор» за качество содержания М-4 «Дон». 

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