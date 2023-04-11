Posted Сегодня, 13:47
Published Сегодня, 13:47
Modified Сегодня, 13:49
Updated Сегодня, 13:49
Напомним, в первую декаду апреля Таганрог лишился главы администрации в лице Михаила Солоницина, который ушел в отставку по собственному желанию, когда нашел себе другую работу.
Тогда наиболее вероятным претендентом на его пост назвали главу донского Минобра Андрея Фатеева, который является жителем Таганрога и выпускником местного педагогического института.
Портал Dоnnеws сообщил, что Гордума Таганрога уже назначила дату конкурса на должность главы местной администрации. Прием документов начнется через три дня, а уже 3 мая на заседании Думы состоится голосование, которое определит нового сити-менеджера.
Ранее стало известно, какая сумма понадобилась Таганрогу на погашение долгов.