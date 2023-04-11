rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:47

Published Сегодня, 13:47

Modified Сегодня, 13:49

Updated Сегодня, 13:49

Изображение материала

Глава Минобра Ростовской области Андрей Фатеев может возглавить Таганрог 3 мая

11 апреля 2023, 13:47
Фото: donland.ru
Глава Минобра Ростовской области Андрей Фатеев может возглавить Таганрог 3 мая
Действующий министр образования Ростовской области Андрей Фатеев может занять пост сити-менеджера Таганрога в начале мая, об этом сообщили местные СМИ.

Напомним, в первую декаду апреля Таганрог лишился главы администрации в лице Михаила Солоницина, который ушел в отставку по собственному желанию, когда нашел себе другую работу.

Тогда наиболее вероятным претендентом на его пост назвали главу донского Минобра Андрея Фатеева, который является жителем Таганрога и выпускником местного педагогического института.

Таганрогу выделили еще 22,7 млн рублей на проект туристского кода центра города
Узнать подробнее

Портал Dоnnеws сообщил, что Гордума Таганрога уже назначила дату конкурса на должность главы местной администрации. Прием документов начнется через три дня, а уже 3 мая на заседании Думы состоится голосование, которое определит нового сити-менеджера.

Ранее стало известно, какая сумма понадобилась Таганрогу на погашение долгов.

Читайте также:
Власти в Таганроге планируют закупить костюмы, защищающие от радиоактивной пылиСтало известно, кто может стать сити-менеджером Таганрога после отставки СолоницинаСити-менеджер Таганрога Солоницин обратился к горожанам после сообщения об отставке
#Надежда Пустяк#Власть#Власти#Назначения в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Город#Ростовская область#Таганрог#Михаил Владимирович Солоницин#Андрей Евгеньевич Фатеев
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36