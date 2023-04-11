Глава СКР Бастрыкин предложил ввести в России новый налог

«Как уже мной ранее отмечалось, следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой помимо прочих отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации», — сказал Бастрыкин.