Глава СКР Бастрыкин предложил ввести в России новый налог

Posted Сегодня, 14:58
Published Сегодня, 14:58
Modified Сегодня, 14:58
Updated Сегодня, 14:58
Бастрыкин считает, что эта мера должна мотивировать работодателей нанимать россиян, пишет interfax.ru.
«На мой взгляд, необходимо также разработать механизм экономической мотивации предпринимателей, использующих российские трудовые ресурсы, предусмотрев весомый налог за использование иностранной рабочей силы», — отметил глава СКР.
Бастрыкин также указал на необходимость разработки дорожной карты по замещению трудовых мигрантов гражданами Российской Федерации. По его словам, нужно обеспечить россиянам достойный уровень социально-трудовых гарантий.
Вместе с тем председатель Следственного комитета России предложил применять вахтовый метод использования рабочей силы из числа россиян, а также предусмотреть механизм перемещения трудовых ресурсов из регионов с низким уровнем экономического развития в те регионы, где требуются работники.
«Как уже мной ранее отмечалось, следует усилить контроль за миграционными процессами с введением обязательной геномной регистрации (ДНК-тестирования) всех иностранных граждан, прибывающих в Российскую Федерацию, данные о которой помимо прочих отражать в едином удостоверяющем личность иностранца документе с электронным носителем информации», — сказал Бастрыкин.