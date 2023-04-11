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«Ходили бандами»: бывший скинхед рассказал о субкультурах Ростова в 90-е

11 апреля 2023, 10:02
Фото: Herr General/cc by sa/wikimedia.org
Бывший скинхед рассказал, как скин-сообщество было устроено в Ростове в 90-х

Бывший скинхед Румянцев рассказал о субкультурах Ростова в 90-е

Скинхеды существовали бандами по 25 человек, об этом корреспонденту RostovGazeta бывший скинхед Илья Румянцев

Илья Румянцев вспоминает, что состоял в рядах субкультуры скинхедов еще тогда, когда она считалась новинкой в России.

Он рассказывает, что в Ростове было больше десятка скин-банд, численностью 20-25 человек. Скинхеды ездили на мотоциклах, носили берцы и ветровки цвета хаки.

«У нас были свои убеждения. Например, скинхедам нельзя быть расистами, зато нужно быть образованными и иметь работу», — говорит Румянцев.

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Он добавил, что несмотря на хулиганский внешний вид, всегда получал «пятерки» на по литературе, а его друг разбирался не только, но и в физике.

«Мы работали с 8 класса, в основном на каникулах. А из скинхедов я ушел, потому что переехал в Краснодар в универ, там потерялся круг общения прежний», - говорит бывший скинхед.

О том, как в Ростове зародилась субкультура скинхедов читайте в большом материале RostovGazeta.

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#Анна Ивченко#Культура#Городская среда#Общество#Эксклюзив#Ростовская область#Ростов-на-Дону
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