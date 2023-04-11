Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
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Updated Сегодня, 10:04
Илья Румянцев вспоминает, что состоял в рядах субкультуры скинхедов еще тогда, когда она считалась новинкой в России.
Он рассказывает, что в Ростове было больше десятка скин-банд, численностью 20-25 человек. Скинхеды ездили на мотоциклах, носили берцы и ветровки цвета хаки.
«У нас были свои убеждения. Например, скинхедам нельзя быть расистами, зато нужно быть образованными и иметь работу», — говорит Румянцев.
Он добавил, что несмотря на хулиганский внешний вид, всегда получал «пятерки» на по литературе, а его друг разбирался не только, но и в физике.
«Мы работали с 8 класса, в основном на каникулах. А из скинхедов я ушел, потому что переехал в Краснодар в универ, там потерялся круг общения прежний», - говорит бывший скинхед.
О том, как в Ростове зародилась субкультура скинхедов читайте в большом материале RostovGazeta.