Хуснуллин объявил о запуске регулярных грузоперевозок из порта Ростова в Мариуполь

Posted Сегодня, 17:08
Published Сегодня, 17:08
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Updated Сегодня, 17:10
Во вторник, 11 апреля, Марат Хуснуллин объявил, что удалось наладить регулярные перевозки грузов из порта Ростова-на-Дону в Мариуполь. На сегодняшний день общий объем доставленных грузов составил 1,9 тысячи тонн.
Вице-премьер рассказал, что в основном из Ростова в Мариуполь направили кирпичи, газоблоки, грунтовки и другие необходимые для строительства материалы, которые позволят восстановить жилье местного населения, а также социальные объекты.
Власти утверждают, что речные грузоперевозки позволят на треть снизить цены на логистику и оптимизировать доставку товаров, а также разгрузить трафик на дорогах между субъектами РФ.
«Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов», — в заключение добавил Хуснуллин.
Ранее сообщалось, что Ростов, Мариуполь и Бердянск могут включить в одну логистическую цепочку.