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Хуснуллин объявил о запуске регулярных грузоперевозок из порта Ростова в Мариуполь

11 апреля 2023, 17:08
Фото: 1MI
Хуснуллин объявил о запуске регулярных грузоперевозок из порта Ростова в Мариуполь
Вице-премьер Российской Федерации Марат Хуснуллин объявил о запуске регулярных водных грузоперевозок между Ростовом-на-Дону и Мариуполем, подробностями он поделился в своем Telegram-канале.

Во вторник, 11 апреля, Марат Хуснуллин объявил, что удалось наладить регулярные перевозки грузов из порта Ростова-на-Дону в Мариуполь. На сегодняшний день общий объем доставленных грузов составил 1,9 тысячи тонн.

Вице-премьер рассказал, что в основном из Ростова в Мариуполь направили кирпичи, газоблоки, грунтовки и другие необходимые для строительства материалы, которые позволят восстановить жилье местного населения, а также социальные объекты.

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Власти утверждают, что речные грузоперевозки позволят на треть снизить цены на логистику и оптимизировать доставку товаров, а также разгрузить трафик на дорогах между субъектами РФ.

«Для оптимизации этой работы в порту Мариуполя создали логистический центр строительных материалов», — в заключение добавил Хуснуллин.

Ранее сообщалось, что Ростов, Мариуполь и Бердянск могут включить в одну логистическую цепочку.

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