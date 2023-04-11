Posted Сегодня, 13:19
Published Сегодня, 13:19
Modified Сегодня, 13:21
Updated Сегодня, 13:21
По информации министерства, планируется задержание более 20 человек из числа полицейских и гражданских. У них провели 85 обысков дома и на работе, в результате чего изъяли крупные суммы денег и документы.
Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что фигурантов подозревают в получении взяток от владельцев магазинов. За это последних не привлекали к ответственности за нарушения.
Отмечается, что сумма взяток превысила 25 миллионов рублей.
Ранее политолог Абросимов рассказал о возможной связи обысков у судей и в полиции Ростова. Специальный материал RostovGazeta читайте по ссылке.