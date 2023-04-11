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Ирина Волк сообщила о 85 обысках, проведенных у полицейских в Ростове

11 апреля 2023, 13:19
Фото: фото для иллюстрации / sledcom.ru
Более 85 обысков провели у полицейских в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону провели 85 обысков по уголовному делу, по которому проходят полицейские, сообщили в МВД РФ.

По информации министерства, планируется задержание более 20 человек из числа полицейских и гражданских. У них провели 85 обысков дома и на работе, в результате чего изъяли крупные суммы денег и документы.

Официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что фигурантов подозревают в получении взяток от владельцев магазинов. За это последних не привлекали к ответственности за нарушения.

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Отмечается, что сумма взяток превысила 25 миллионов рублей. 

Ранее политолог Абросимов рассказал о возможной связи обысков у судей и в полиции Ростова. Специальный материал RostovGazeta читайте по ссылке. 

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