Известны регионы с наивысшей средней зарплатой для студентов

Если в начале 2021 года среднее значение в разделе «Работа для студентов / стажировки» составляло около 42 тыс. рублей, а медианное — примерно 38 тыс., то к концу 2022 года они оказались уже на уровне 60 тыс. рублей. Кроме того, если в 2021 году почти половина вакансий из данной категории была в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, то теперь и другие регионы активно включаются в найм студентов.