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Published Сегодня, 05:11

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Updated Сегодня, 05:13

Известны регионы с наивысшей средней зарплатой для студентов

11 апреля 2023, 05:11
Сервис «Работа.ру» опубликовал исследование, в котором говорится, что доля вакансий для студентов и стажеров увеличилась в 2,5 раза за два года.

Хотя значительный рост стажерских вакансий и вакансий для студентов начался только с осени 2022 года, доля таких предложений от общего числа активных вакансий начала быстро увеличиваться еще с 2021 года.

Лидерами по темпу роста в этом сегменте оказались Омская и Ростовская области, пишет iz.ru. Работодатели готовы платить студентам и стажерам все больше, среднее и медианное значения уровня заработной платы растут с 2021 года.

Если в начале 2021 года среднее значение в разделе «Работа для студентов / стажировки» составляло около 42 тыс. рублей, а медианное — примерно 38 тыс., то к концу 2022 года они оказались уже на уровне 60 тыс. рублей. Кроме того, если в 2021 году почти половина вакансий из данной категории была в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, то теперь и другие регионы активно включаются в найм студентов.

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