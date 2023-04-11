Известны регионы с наивысшей средней зарплатой для студентов

Posted Сегодня, 05:11
Published Сегодня, 05:11
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Хотя значительный рост стажерских вакансий и вакансий для студентов начался только с осени 2022 года, доля таких предложений от общего числа активных вакансий начала быстро увеличиваться еще с 2021 года.
Лидерами по темпу роста в этом сегменте оказались Омская и Ростовская области, пишет iz.ru. Работодатели готовы платить студентам и стажерам все больше, среднее и медианное значения уровня заработной платы растут с 2021 года.
Если в начале 2021 года среднее значение в разделе «Работа для студентов / стажировки» составляло около 42 тыс. рублей, а медианное — примерно 38 тыс., то к концу 2022 года они оказались уже на уровне 60 тыс. рублей. Кроме того, если в 2021 году почти половина вакансий из данной категории была в Москве, Московской области и Санкт-Петербурге, то теперь и другие регионы активно включаются в найм студентов.