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Как полицейские в Ростове заработали 25 млн рублей и навлекли на себя 85 обысков

11 апреля 2023, 12:35
Фото: Roberto Bosi/CC BY 2.0/flickr.com
Как полицейские в Ростове заработали 25 млн рублей и навлекли на себя 40 обысков
В Ростове-на-Дону действующие и бывшие сотрудники полиции стали фигурантами уголовного дела о получении взяток и создании преступной группы. В чем их заподозрили и что им теперь грозит, в материале RostovGazeta.

Что известно об обысках у сотрудников полиции

Утром во вторник, 11 апреля, в СМИ начала появляться информация о проведенных в полиции Ростова обысках и возбуждении уголовных дел. Официальной информации об этом не поступало, а в МВД никаких комментариев не давали.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta не подтвердили и не опровергли информацию о проведении обысков.

Что известно о крышевании магазинов полицейскими

Официальный комментарий по этому поводу дал Следственный комитет, заявив, что всего подозреваемыми стали более 20 человек, в том числе бывшие и действующие сотрудники полиции.

Удалось выяснить, что группировка действовала с 2015 года, а возглавлял ее бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Подельники «собирали дань» с владельцев магазинов, которые могли безнаказанно нарушать.

Удалось выяснить, что группировка действовала с 2015 года, а возглавлял ее бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Удалось выяснить, что группировка действовала с 2015 года, а возглавлял ее бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко.
Удалось выяснить, что группировка действовала с 2015 года, а возглавлял ее бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко.
Фото: rostov-gorod.ru
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Каждый месяц с предпринимателей собирали от 3 тысяч до 50 тысяч рублей, которые передавали Рыбалко. Сумма взятки зависела от количества торговых помещений, а всего фигуранты заработали не менее 25 миллионов рублей. 

Что грозит попавшимся на взятках полицейским

В рамках возбужденного уголовного дела максимальное наказание составляет 15 лет заключения. В данный момент у подозреваемых дома и по месту службы проводятся 85 обысков. 

В раскрытии преступления участвовали сотрудники ФСБ. 

В рамках возбужденного уголовного дела максимальное наказание составляет 15 лет заключения.В рамках возбужденного уголовного дела максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
В рамках возбужденного уголовного дела максимальное наказание составляет 15 лет заключения.
Фото: 1MI
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