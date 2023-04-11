Как полицейские в Ростове заработали 25 млн рублей и навлекли на себя 85 обысков

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:37
Updated Сегодня, 12:37
Утром во вторник, 11 апреля, в СМИ начала появляться информация о проведенных в полиции Ростова обысках и возбуждении уголовных дел. Официальной информации об этом не поступало, а в МВД никаких комментариев не давали.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta не подтвердили и не опровергли информацию о проведении обысков.
Официальный комментарий по этому поводу дал Следственный комитет, заявив, что всего подозреваемыми стали более 20 человек, в том числе бывшие и действующие сотрудники полиции.
Удалось выяснить, что группировка действовала с 2015 года, а возглавлял ее бывший заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Ростову-на-Дону Дмитрий Рыбалко. Подельники «собирали дань» с владельцев магазинов, которые могли безнаказанно нарушать.
Каждый месяц с предпринимателей собирали от 3 тысяч до 50 тысяч рублей, которые передавали Рыбалко. Сумма взятки зависела от количества торговых помещений, а всего фигуранты заработали не менее 25 миллионов рублей.
В рамках возбужденного уголовного дела максимальное наказание составляет 15 лет заключения. В данный момент у подозреваемых дома и по месту службы проводятся 85 обысков.
В раскрытии преступления участвовали сотрудники ФСБ.