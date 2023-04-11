Posted Сегодня, 03:25
Published Сегодня, 03:25
Modified Сегодня, 03:25
Updated Сегодня, 03:25
Работодатель рассказал о существующей технологии, которая умеет выделять в тексте главное и самостоятельно их генерировать. Для обучения моделей, которые лежат в основе этих технологий, постоянно нужны примеры и критерии хороших материалов на разные темы: от биологии до математики, от сказок до научных статей.
Компания ищет редактора, который будет отвечать за создание и оценку качества таких материалов.
Сотруднику предстоит:
Заработная плата составляет до 100 тысяч рублей.
Сотруднику на этой позиции предстоит вести телефонные переговоры с клиентами банка, нарушившими условия договора. Для этого потребуются образование не ниже среднего специального, базовое знание ПК и нацеленность на результат.
Заработная плата состоит из оклада в 28 тысяч рублей и премия до 150 тысяч. Банк обещает интересную корпоративную жизнь: скидки, поездки, конкурсы, награждения, различные спортивные мероприятия.
Компания готова платить до 200 тысяч рублей тому, кто будет успешно продавать дома. В обязанности входят общение с потенциальными заказчиками, расчет предварительной договорной стоимости объектов и заключение договоров.
Для трудоустройства необходимы высшее образование, опыт общения и ведения переговоров , а также возможность работать в режиме ненормированного графика.
Энергокомпания в Ростове ищет специалиста по учету рабочего времени. Зарплата довольно крупная для региона — от 151 тысячи рублей.
Сотрудник будет вести ежедневный учет личного состава штатных работников компании и подрядных организаций, задействованных в местах проведения работ. Кроме того, нужно будет отчитываться перед менеджерами об опозданиях сотрудников.
Опыт работы табельщиком должен составлять от года, необходимо также знать основы трудового законодательства. Придется также ездить в командировки в Луганск.
Человек на этой позиции сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей. Выполнять нужно будет несколько обязанностей:
От соискателей просят отличные математические способности, аналитический склад ума, а также высшее образование.