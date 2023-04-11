Работодатель рассказал о существующей технологии, которая умеет выделять в тексте главное и самостоятельно их генерировать. Для обучения моделей, которые лежат в основе этих технологий, постоянно нужны примеры и критерии хороших материалов на разные темы: от биологии до математики, от сказок до научных статей.