rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:25

Published Сегодня, 03:25

Modified Сегодня, 03:25

Updated Сегодня, 03:25

Изображение материала

Как в Ростове-на-Дону зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц

11 апреля 2023, 03:25
Фото: Roger Reuver/CC BY 2.0/flickr.com
Как в Ростове-на-Дону зарабатывать 100 тысяч рублей в месяц
В Ростове-на-Дону опубликованы более трех тысяч вакансий с зарплатой от 100 тысяч рублей. Где можно получать хорошие деньги, в материале RostovGazeta.

Пишущий редактор

Работодатель рассказал о существующей технологии, которая умеет выделять в тексте главное и самостоятельно их генерировать. Для обучения моделей, которые лежат в основе этих технологий, постоянно нужны примеры и критерии хороших материалов на разные темы: от биологии до математики, от сказок до научных статей.

Компания ищет редактора, который будет отвечать за создание и оценку качества таких материалов.

Сотруднику предстоит:

  1. Быстро разбираться в сложных незнакомых темах: от алгебры до поэзии;
  2. Проверять факты и отличать надежные источники от сомнительных;
  3. Писать и редактировать тексты, которые решают задачи людей.

Заработная плата составляет до 100 тысяч рублей.

Работодатель рассказал о существующей технологии, которая умеет выделять в тексте главное и самостоятельно их генерировать. Работодатель рассказал о существующей технологии, которая умеет выделять в тексте главное и самостоятельно их генерировать.
Работодатель рассказал о существующей технологии, которая умеет выделять в тексте главное и самостоятельно их генерировать.
Фото: 1MI

Специалист по работе с клиентами банка

Сотруднику на этой позиции предстоит вести телефонные переговоры с клиентами банка, нарушившими условия договора. Для этого потребуются образование не ниже среднего специального, базовое знание ПК и нацеленность на результат.

Заработная плата состоит из оклада в 28 тысяч рублей и премия до 150 тысяч. Банк обещает интересную корпоративную жизнь: скидки, поездки, конкурсы, награждения, различные спортивные мероприятия.

Менеджер по продаже домов из теплого бетона

Компания готова платить до 200 тысяч рублей тому, кто будет успешно продавать дома. В обязанности входят общение с потенциальными заказчиками, расчет предварительной договорной стоимости объектов и заключение договоров.

Менеджер по продаже домов из теплого бетонаМенеджер по продаже домов из теплого бетона
Менеджер по продаже домов из теплого бетона
Власти в Ростовской области заявили о росте зарплат учителей на 6 тыс рублей
Узнать подробнее

Для трудоустройства необходимы высшее образование, опыт общения и ведения переговоров , а также возможность работать в режиме ненормированного графика.

Табельщик

Энергокомпания в Ростове ищет специалиста по учету рабочего времени. Зарплата довольно крупная для региона — от 151 тысячи рублей.

Сотрудник будет вести ежедневный учет личного состава штатных работников компании и подрядных организаций, задействованных в местах проведения работ. Кроме того, нужно будет отчитываться перед менеджерами об опозданиях сотрудников.

Опыт работы табельщиком должен составлять от года, необходимо также знать основы трудового законодательства. Придется также ездить в командировки в Луганск.

Энергокомпания в Ростове ищет специалиста по учету рабочего времени. Придется также ездить в командировки в Луганск.Энергокомпания в Ростове ищет специалиста по учету рабочего времени. Придется также ездить в командировки в Луганск.
Энергокомпания в Ростове ищет специалиста по учету рабочего времени. Придется также ездить в командировки в Луганск.
Фото: Gvardia LNR/cc by sa/wikimedia.org

Ипотечный брокер

Человек на этой позиции сможет зарабатывать до 150 тысяч рублей. Выполнять нужно будет несколько обязанностей:

  1. Консультировать клиентов и подбирать оптимальный вариант ипотечного продукта;
  2. Помогать в составлении заявки, заполнении анкеты;
  3. Сопровождать клиента от момента подачи заявки, до выхода на сделку с банком.

От соискателей просят отличные математические способности, аналитический склад ума, а также высшее образование.

Читайте также:
Власти в Ростовской области заявили о росте зарплат учителей на 6 тыс рублейСтало известно, где платят самую высокую зарплату в Ростовской областиРостовские приставы в 2022 году в четыре раза чаще взыскивали долги по зарплатам
#Илья Протвинов#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Последние новости Ростова на сегодня#Экономика#Зарплата в Ростове#Вакансии в Ростове#Работа в Ростове-на-Дону
Подпишитесь
В Ростовской области власти переживают из-за радиации, а детей учат управлять БПЛА
Вчера, 15:04
В 5 раз увеличилось число преступлений с участием мигрантов в Ростовской области
Вчера, 15:03
Стали известны подробности жуткого убийства соседом 17-летней девушки в Ростове
Вчера, 15:27
Военнослужащий Владислав Замниус из Ростовской области погиб в ходе СВО
Вчера, 16:51
Для уклонистов от службы в армии в Ростовской области могут ввести ограничения
Вчера, 17:27
СМИ сообщили о новом главе Управления судебного департамента Ростовской области
Вчера, 17:46