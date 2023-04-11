Сообщается, что обыски проходят как у руководства полиции, так и у рядовых сотрудников. По неподтвержденным данным, возбуждено 15 уголовных дел по статьям о взятках и организации преступного сообщества. Эпизоды тянутся с 2015 года. Сумма ущерба, по информации СМИ, составляет 25 миллионов рублей.