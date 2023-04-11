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Массовые обыски и задержания прошли в полиции Ростова

11 апреля 2023, 07:20
Фото: 1MI
СМИ пишут о массовых обысках и задержаниях в полиции Ростова
Московские силовики нагрянули с обысками в управление организации охраны общественного порядка Ростова, пишут СМИ.

Издание 1рнд со ссылкой на свои источники пишет о массовых обысках и задержаниях в полиции Ростова. Московские силовики нагрянули в управление организации общественного порядка города.

Сообщается, что обыски проходят как у руководства полиции, так и у рядовых сотрудников. По неподтвержденным данным, возбуждено 15 уголовных дел по статьям о взятках и организации преступного сообщества. Эпизоды тянутся с 2015 года. Сумма ущерба, по информации СМИ, составляет 25 миллионов рублей.

Связаны ли обыски и аресты в ростовской полиции с громким «делом судей», пока неизвестно.

Что известно о скандальном «деле судей» в Ростове-на-Дону
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Официальных подробностей об обысках, уголовных делах в отношении полицейских и задержаниях пока не поступало. Информация уточняется.

Ранее известный адвокат Астахов сравнил дело судей Ростовской области с Содомом и Гоморой.

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