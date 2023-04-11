Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
Modified Сегодня, 08:13
Updated Сегодня, 08:13
Издание 1рнд со ссылкой на свои источники пишет о массовых обысках и задержаниях в полиции Ростова. Московские силовики нагрянули в управление организации общественного порядка города.
Сообщается, что обыски проходят как у руководства полиции, так и у рядовых сотрудников. По неподтвержденным данным, возбуждено 15 уголовных дел по статьям о взятках и организации преступного сообщества. Эпизоды тянутся с 2015 года. Сумма ущерба, по информации СМИ, составляет 25 миллионов рублей.
Связаны ли обыски и аресты в ростовской полиции с громким «делом судей», пока неизвестно.
Официальных подробностей об обысках, уголовных делах в отношении полицейских и задержаниях пока не поступало. Информация уточняется.
Ранее известный адвокат Астахов сравнил дело судей Ростовской области с Содомом и Гоморой.