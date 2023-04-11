Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
В городе сложилась проблема с нехваткой водителей, что приводит к недовыпуску транспорта на линию. А это все вызывает жалобы от местных жителей.
Сотрудников ищут, в том числе за пределами России. Заключено специальное соглашение для трудоустройства граждан Киргизии для работы на маршрутах города.
По информации мэрии, за последнее время уменьшилось число нарушений муниципальных контрактов с 7080 до 7033. Вместе с этим постоянно проводится мониторинг работы общественного транспорта.
До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону будут считать пассажиров в автобусах.