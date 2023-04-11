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Мигранты из Киргизии укомплектуют состав водителей на маршрутах в Ростове-на-Дону

11 апреля 2023, 08:44
Фото: Leoboudv/cc by/flickr.com
Мигранты из Киргизии укомплектуют состав водителей на маршрутах в Ростове-на-Дону

Мигрантами из Киргизии укомплектуют составы водителей на маршрутах в Ростове-на-Дону

В Ростове-на-Дону привлекают граждан Киргизии к работе водителями автобусов, сообщили в городской администрации.

В городе сложилась проблема с нехваткой водителей, что приводит к недовыпуску транспорта на линию. А это все вызывает жалобы от местных жителей. 

Сотрудников ищут, в том числе за пределами России. Заключено специальное соглашение для трудоустройства граждан Киргизии для работы на маршрутах города. 

Дефицит водителей автобусов достиг 49% в Ростове-на-Дону
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По информации мэрии, за последнее время уменьшилось число нарушений муниципальных контрактов с 7080 до 7033. Вместе с этим постоянно проводится мониторинг работы общественного транспорта. 

До этого стало известно, что в Ростове-на-Дону будут считать пассажиров в автобусах.

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