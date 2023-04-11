Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
Modified Сегодня, 08:47
Updated Сегодня, 08:47
Полицейские в Ростове организовали проверку из-за публикации видео с избиением пассажира водителем маршрутки №91. Конфликт между мужчинами разгорелся из-за тона, с которым пассажир попросил об остановке.
«АиФ» уточняет, что проверку будет проводить отдел полиции о Аксайскому району. Сейчас правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников инцидента.
Ранее очевидцы драки между пассажиром и водителем маршрутки №91 сообщили, что потасовка произошла прямо напротив отделения полиции. Пока мужчины выясняли отношения на кулаках, другие пассажиры маршрутки ждали внутри.