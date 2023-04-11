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МВД организовало проверку из-за драки водителя маршрутки и пассажира в Ростове

11 апреля 2023, 08:45
Фото: ТГ канал telega_rostov
МВД организовало проверку из-за избиения пассажира водителем маршрутки в Ростове
Полиция проведет проверку по факту избиения пассажира в маршрутке Ростова, сообщили в МВД России по региону.

Полицейские в Ростове организовали проверку из-за публикации видео с избиением пассажира водителем маршрутки №91. Конфликт между мужчинами разгорелся из-за тона, с которым пассажир попросил об остановке.

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«АиФ» уточняет, что проверку будет проводить отдел полиции о Аксайскому району. Сейчас правоохранительные органы проводят мероприятия, направленные на установление личностей и задержание участников инцидента.

Ранее очевидцы драки между пассажиром и водителем маршрутки №91 сообщили, что потасовка произошла прямо напротив отделения полиции. Пока мужчины выясняли отношения на кулаках, другие пассажиры маршрутки ждали внутри.

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