В Ростовской области утвердили документацию по планировке территории старого аэропорта Ростова. Там хотят возвести новый микрорайон города. Под застройку выделено 367 гектаров земли. Общая площадь жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров. Жить там смогут 47 тысяч человек.