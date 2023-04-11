Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
Modified Сегодня, 06:48
Updated Сегодня, 06:48
В Ростовской области утвердили документацию по планировке территории старого аэропорта Ростова. Там хотят возвести новый микрорайон города. Под застройку выделено 367 гектаров земли. Общая площадь жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров. Жить там смогут 47 тысяч человек.
Сообщается, что несколько домов будут высотными — в 35 этажей. Также планируется строительство десяти детских садов, пяти школ, больницы, ряда спортивных и культурных объектов.
Приступить к возведению района планируют во второй половине текущего года.
Ранее жители Ростова пожаловались губернатору Василию Голубеву на воль от производства в зоне старого аэропорта.