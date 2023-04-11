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На месте старого аэропорта в Ростов возведут 35-этажные небоскребы

11 апреля 2023, 06:46
Фото: donland.ru
На месте старого аэропорта в Ростов возведут 35-этажные здания
Высотки и социальная инфраструктура появятся на территории старого аэропорта Ростова, правительство региона уже утвердило соответствующую документацию.

В Ростовской области утвердили документацию по планировке территории старого аэропорта Ростова. Там хотят возвести новый микрорайон города. Под застройку выделено 367 гектаров земли. Общая площадь жилья составит 1,5 миллиона квадратных метров. Жить там смогут 47 тысяч человек.

Сообщается, что несколько домов будут высотными — в 35 этажей. Также планируется строительство десяти детских садов, пяти школ, больницы, ряда спортивных и культурных объектов.

В Ростове собираются построить шестиполосную дорогу к старому городскому аэропорту
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Приступить к возведению района планируют во второй половине текущего года.Приступить к возведению района планируют во второй половине текущего года.
Приступить к возведению района планируют во второй половине текущего года.
Фото: donland.ru

Приступить к возведению района планируют во второй половине текущего года.

Ранее жители Ростова пожаловались губернатору Василию Голубеву на воль от производства в зоне старого аэропорта.

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