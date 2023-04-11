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На счетах подозреваемых по делу о полицейской ОПГ Ростова обнаружили 30 млн рублей

11 апреля 2023, 16:20
Фото: 1MI
На счетах подозреваемых по делу о полицейской ОПГ Ростова обнаружили 30 млн рублей
В Ростовской области у полицейских, подозреваемых в коррупции, обнаружили 30 миллионов рублей в валюте, об этом рассказали донские СМИ.

Собственный источник портала 161.py в силовых структурах рассказал, что после волны задержаний и обысков сотрудников полиции на счетах 19 из них удалось обнаружить более 30 миллионов рублей. Деньги хранились в валюте на банковских счетах, которые сейчас заблокированы. Ранее объявленная сумма взяток составляла более 25 миллионов рублей. 

Сейчас оперативники и следователи допрашивают лица, причастные к деятельности ОПГ.

По словам силовика, главный подозреваемый Дмитрий Рыбалко до последней минуты не верил свое задержание.

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«Рыбалко не поверил, что многолетнюю структуру, которая приносила такие „золотые яйца“, просто прикроют. Когда его задерживали опера, сказал „Сядете же все“», — цитирует собеседника издание.

По предварительной информации, Рыбалко может быть причастен к более чем 25 сфабрикованным уголовным делам, которые завели в отношении предпринимателей, сотрудников полиции и адвокатов, мешавших работе ОПГ.

Данные о результатах обысков и расследовании в отношении Рыбалко пока не получили официального подтверждения со стороны властей, информация будет обновляться по мере появления комментариев от правоохранительных органов, следователей и представителей власти.

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