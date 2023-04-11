Собственный источник портала 161.py в силовых структурах рассказал, что после волны задержаний и обысков сотрудников полиции на счетах 19 из них удалось обнаружить более 30 миллионов рублей. Деньги хранились в валюте на банковских счетах, которые сейчас заблокированы. Ранее объявленная сумма взяток составляла более 25 миллионов рублей.