Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
Modified Сегодня, 16:22
Updated Сегодня, 16:22
Собственный источник портала 161.py в силовых структурах рассказал, что после волны задержаний и обысков сотрудников полиции на счетах 19 из них удалось обнаружить более 30 миллионов рублей. Деньги хранились в валюте на банковских счетах, которые сейчас заблокированы. Ранее объявленная сумма взяток составляла более 25 миллионов рублей.
Сейчас оперативники и следователи допрашивают лица, причастные к деятельности ОПГ.
По словам силовика, главный подозреваемый Дмитрий Рыбалко до последней минуты не верил свое задержание.
«Рыбалко не поверил, что многолетнюю структуру, которая приносила такие „золотые яйца“, просто прикроют. Когда его задерживали опера, сказал „Сядете же все“», — цитирует собеседника издание.
По предварительной информации, Рыбалко может быть причастен к более чем 25 сфабрикованным уголовным делам, которые завели в отношении предпринимателей, сотрудников полиции и адвокатов, мешавших работе ОПГ.
Данные о результатах обысков и расследовании в отношении Рыбалко пока не получили официального подтверждения со стороны властей, информация будет обновляться по мере появления комментариев от правоохранительных органов, следователей и представителей власти.