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Названа возможная причина обысков в полиции в Ростове-на-Дону

11 апреля 2023, 10:36
Фото: Фото для иллюстрации / 44.мвд.рф
Стала известна причина возможных обысков в полиции в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону вымогательства с магазинов могли стать причиной обысков в полиции, пишут СМИ.

Издания писали, что якобы провели обыски в полиции, так как оперативников заинтересовало управлении организации охраны общественного порядка. Говорилось также о возбуждении 15 уголовных дел.

Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
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«По указке одного из начальников подозреваемые в коррупционных преступлениях „трусили“ торговые точки», — написал причину 1Rnd со ссылкой на источник.

Но официальной информации об обысках и уголовных делах не поступало, она уточняется. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta не подтвердили и не опровергли информацию об оперативных мероприятиях.

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