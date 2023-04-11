Posted Сегодня, 10:36
Published Сегодня, 10:36
Modified Сегодня, 10:38
Updated Сегодня, 10:38
Издания писали, что якобы провели обыски в полиции, так как оперативников заинтересовало управлении организации охраны общественного порядка. Говорилось также о возбуждении 15 уголовных дел.
«По указке одного из начальников подозреваемые в коррупционных преступлениях „трусили“ торговые точки», — написал причину 1Rnd со ссылкой на источник.
Но официальной информации об обысках и уголовных делах не поступало, она уточняется. В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta не подтвердили и не опровергли информацию об оперативных мероприятиях.