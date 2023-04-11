«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:47
Updated Сегодня, 07:47
О планах партии на ближайшее будущее и о предвыборной стратегии на встрече со сторонниками рассказал депутат Госдумы от «Новых людей» Александр Дёмин и секретарь реготделения Александр Чухлебов.
«Сейчас у россиян, в том числе жителей Ростовской области, есть чёткое осознание того, какие ценности и взгляды мы продвигаем. В Ростовской области, которая по праву считается деловой столицей Южного федерального округа, у нас хорошие перспективы. Пока некоторые партии предлагают усилить контроль за каждой сферой жизни, мы выступаем за более здравый и объективный взгляд на происходящее. Основа нашей идеологии состоит в том, что нужно дать людям больше свободы», — отметил Александр Дёмин.
В свою очередь Александр Чухлебов привёл в пример результаты муниципальных выборов, где «Новые люди» получили серьёзную поддержку жителей Ростовской области. Это говорит о запросе на обновление власти.
«Страна находится в непростой ситуации, а наш регион в особенности. Люди, конечно же, устают от того, что происходит. Необходим глоток свежего воздуха, которым и стала партия «Новые люди». Потому что мы единственная политическая сила, которая нацелена на будущее, а не на прошлое. Мы хотим сделать так, чтобы Ростовская область развивалась», — подчеркнул Александр Чухлебов.
Он добавил, что партии удалось сформировать команду кандидатов и сторонников как в самом Ростове-на-Дону, так и в каждом районе области.
«Все эти люди — настоящие профессионалы. Они понимают, что ни выборы, ни будни депутата не будут лёгкими. Я уверен, что каждый из представителей «Новых людей» будет отстаивать голоса своих избирателей до конца и работать на благо жителей Ростовской области», — резюмировал Александр Чухлебов.