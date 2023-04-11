«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание

«Сейчас у россиян, в том числе жителей Ростовской области, есть чёткое осознание того, какие ценности и взгляды мы продвигаем. В Ростовской области, которая по праву считается деловой столицей Южного федерального округа, у нас хорошие перспективы. Пока некоторые партии предлагают усилить контроль за каждой сферой жизни, мы выступаем за более здравый и объективный взгляд на происходящее. Основа нашей идеологии состоит в том, что нужно дать людям больше свободы», — отметил Александр Дёмин.