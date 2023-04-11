Posted Сегодня, 09:13
Published Сегодня, 09:13
Modified Сегодня, 09:15
Updated Сегодня, 09:15
Он рассказал изданию ТАСС, что планируется устранить выявленные в 2022 году недостатки в воинском учете. Новые правила позволят свести к минимуму общение военнообязанного с военкоматом, а вся система воинского учета станет прозрачной.
«Улонистам от призыва придет уведомление в электронном виде об ограничении выезда из России. Если человек делает вид, что не получает повестку, то должен будет во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военкомат», — рассказал Картаполов.
Он добавил, что если призывник проигнорирует, то получил цифровое уведомление. Ему могут запретить управлять машиной, брать кредиты и совершать операции с недвижимостью.
Вместе с этим власти рассмотрят вопрос рассылки повесток в электронном виде.
Ранее стало известно, сколько человек призовут в армию в Ростовской области весной.