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Ограничения могут ввести для всех уклонистов от службы в Ростовской области в 2023-м

11 апреля 2023, 09:13
Фото: 1MI
Ограничения могут ввести для всех уклонистов от службы в Ростовской области в 2023-м
В России, в том числе Ростовской области, рассматривается вопрос введения ограничений для уклонистов от службы в армии, сообщил депутат Госдумы Андрей Картаполов.
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Армия РФ

Он рассказал изданию ТАСС, что планируется устранить выявленные в 2022 году недостатки в воинском учете. Новые правила позволят свести к минимуму общение военнообязанного с военкоматом, а вся система воинского учета станет прозрачной.

«Улонистам от призыва придет уведомление в электронном виде об ограничении выезда из России. Если человек делает вид, что не получает повестку, то должен будет во время следующего призыва в течение двух недель явиться в военкомат», — рассказал Картаполов.

Стало известно, сколько человек призовут в армию в Ростовской области весной
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Он добавил, что если призывник проигнорирует, то получил цифровое уведомление. Ему могут запретить управлять машиной, брать кредиты и совершать операции с недвижимостью.

Вместе с этим власти рассмотрят вопрос рассылки повесток в электронном виде.

Ранее стало известно, сколько человек призовут в армию в Ростовской области весной.

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