rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:22

Published Сегодня, 13:22

Modified Сегодня, 13:24

Updated Сегодня, 13:24

Изображение материала

Подросткам из Ростовской области запретили покупать вейпы

11 апреля 2023, 13:22
Фото: jonathan-borba/unsplash
Подросткам из Ростовской области запретили покупать вейпы
Несовершеннолетние жители Ростовской области больше не смогут купить вейпы, сведения об этом появились на портале Госдумы.

Во вторник, 11 апреля, стало известно, что в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Инициаторами законопроекта выступили более 400 депутатов, представляющих все фракции.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что в основе инициативы лежит обеспокоенность здоровьем подрастающего поколения, поскольку жидкости для вейпов содержат в себе тяжелые металлы и химические вещества, способные выступить катализатором возникновения злокачественных новообразований. Более того, пары вейпов образуют рубцы на легких и сужают дыхательные пути.

Жителям России напомнили об увеличении цен на сигареты и жидкости для вейпов
Узнать подробнее

Согласно тексту документа, новый закон полностью запрещает продажу вейпов несовершеннолетним, это касается и вейпов без содержания никотина, и тех вейпов, жидкости для которых содержат менее 0,1 миллиграмма никотина на миллилитр.

Документ запрещает не только продажу вейпов и комплектующих, в перспективе под действие запрета может попасть розничная торговля устройствами для потребления никотина на ярмарках, через автоматы и доставкой, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками, вызывающими никотиновую зависимость, а также открытая выкладка устройств в магазинах.

Если закон примут — запрет коснется и рекламы устройств для потребления никотина, которую будет запрещено показывать детям младше 12 лет.

Ранее в России подняли цены на табачную и никотиносодержащую продукцию.

Читайте также:
В Ростове назвали пять стран, поставляющих контрафактные сигареты и вейпы в регионВ Минздраве предложили запретить продажу вейповЭксперт рассказал об опасности курения вейпов
#Надежда Пустяк#Дети#Здоровье детей Ростовской области#Запрет на торговлю вейпами в Ростовской области#Запрет рекламы табачной продукции в Ростовской области#Последние новости Ростова на сегодня#Общество#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Ростов#Таганрог#Каменск-Шахтинский#Батайск#Новочеркасск#Азов#Волгодонск#Шахты#Новошахтинск
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
Сегодня, 10:17
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36