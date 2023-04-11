Posted Сегодня, 13:22
Published Сегодня, 13:22
Modified Сегодня, 13:24
Updated Сегодня, 13:24
Во вторник, 11 апреля, стало известно, что в Госдуме в первом чтении приняли законопроект о запрете продажи вейпов несовершеннолетним. Инициаторами законопроекта выступили более 400 депутатов, представляющих все фракции.
Председатель Госдумы Вячеслав Володин объяснил, что в основе инициативы лежит обеспокоенность здоровьем подрастающего поколения, поскольку жидкости для вейпов содержат в себе тяжелые металлы и химические вещества, способные выступить катализатором возникновения злокачественных новообразований. Более того, пары вейпов образуют рубцы на легких и сужают дыхательные пути.
Согласно тексту документа, новый закон полностью запрещает продажу вейпов несовершеннолетним, это касается и вейпов без содержания никотина, и тех вейпов, жидкости для которых содержат менее 0,1 миллиграмма никотина на миллилитр.
Документ запрещает не только продажу вейпов и комплектующих, в перспективе под действие запрета может попасть розничная торговля устройствами для потребления никотина на ярмарках, через автоматы и доставкой, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками, вызывающими никотиновую зависимость, а также открытая выкладка устройств в магазинах.
Если закон примут — запрет коснется и рекламы устройств для потребления никотина, которую будет запрещено показывать детям младше 12 лет.
Ранее в России подняли цены на табачную и никотиносодержащую продукцию.