Документ запрещает не только продажу вейпов и комплектующих, в перспективе под действие запрета может попасть розничная торговля устройствами для потребления никотина на ярмарках, через автоматы и доставкой, выпуск никотиносодержащей продукции с ароматизаторами и добавками, вызывающими никотиновую зависимость, а также открытая выкладка устройств в магазинах.