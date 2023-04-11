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Политолог Абросимов рассказал о возможной связи обысков у судей и в полиции Ростова

11 апреля 2023, 12:36
Фото: фото для иллюстрации / murmansk.sledcom.ru
Политолог Абросимов рассказал о возможной связи обысков у судей и в полиции Ростова
Обыски в судебном корпусе и в полиции Ростова произошли за короткий срок. Поэтому говорить о том, что они не связаны меж собой, очень сложно, сообщил RostovGazeta политолог Дмитрий Абросимов.

Напомним, что не успела утихнуть тема с обысками и задержаниями ростовских судей, как появилась новая информация.

Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области. В числе фигурантов оказалось более 20 человек.

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Политолог разъясняет, что проведение обысков в судебном корпусе и в полиции за столь короткий срок, почти одновременно, навевает на мысль, что эти события, вероятно, связаны меж собой. 

«Однако фактической и доказательной базы этому пока у нас нет», — отмечает Дмитрий Абросимов.

Ранее RostovGazeta сообщала, что у ростовских полицейских провели более 40 обысков.

Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
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