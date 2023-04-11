Posted Сегодня, 12:36
Published Сегодня, 12:36
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Напомним, что не успела утихнуть тема с обысками и задержаниями ростовских судей, как появилась новая информация.
Следком сообщил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего и действующих должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области. В числе фигурантов оказалось более 20 человек.
Политолог разъясняет, что проведение обысков в судебном корпусе и в полиции за столь короткий срок, почти одновременно, навевает на мысль, что эти события, вероятно, связаны меж собой.
«Однако фактической и доказательной базы этому пока у нас нет», — отмечает Дмитрий Абросимов.
Ранее RostovGazeta сообщала, что у ростовских полицейских провели более 40 обысков.