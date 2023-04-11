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Политолог Сухарь разъяснил, о чем говорят обыски в полиции Ростова

11 апреля 2023, 13:04
Фото: ТГ канал don_mash
Политолог Сухарь разъяснил, о чем говорят обыски в полиции Ростова
Обыски у полицейских в Ростове показывают, что со стороны государства ведется работа по наведению порядка, по противодействию коррупции и преступлениям в сфере судебной и правоохранительной систем, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, по информации следкома, бывшие и действующие сотрудники полиции Ростова стали фигурантами уголовного дела.

Их подозревают в создании преступной группировки и получении взяток. Причем произошло это на фоне едва затихнувшего скандала с обысками и арестамиростовских судей.

Однако политолог подчеркивает, что подобные мероприятия проводятся не первый год. Но сейчас они стали получать большую огласку. А это, по его словам, положительно сказывается на профилактике подобных преступлений.

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«Должную оценку действиям полицейских даст суд. Но то, что это происходит, в том числе и в связи с СВО, свидетельствует об оздоровлении общества», — отмечает Александр Сухарь.

Ранее RostovGazeta выясняла, как полицейские Ростова заработали 25 миллионов рублей и навлекли на себя 85 обысков.

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