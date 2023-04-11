Posted Сегодня, 13:04
Published Сегодня, 13:04
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Напомним, по информации следкома, бывшие и действующие сотрудники полиции Ростова стали фигурантами уголовного дела.
Их подозревают в создании преступной группировки и получении взяток. Причем произошло это на фоне едва затихнувшего скандала с обысками и арестамиростовских судей.
Однако политолог подчеркивает, что подобные мероприятия проводятся не первый год. Но сейчас они стали получать большую огласку. А это, по его словам, положительно сказывается на профилактике подобных преступлений.
«Должную оценку действиям полицейских даст суд. Но то, что это происходит, в том числе и в связи с СВО, свидетельствует об оздоровлении общества», — отмечает Александр Сухарь.
Ранее RostovGazeta выясняла, как полицейские Ростова заработали 25 миллионов рублей и навлекли на себя 85 обысков.