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Путин назначил девять новых судей в Ростовской области

11 апреля 2023, 10:02
Фото: 1MI
Путин назначил девять новых судей в Ростовской области
Президент России Владимир Путин подписал указ о назначении девяти новых судей в Ростовской области, информация об этом появилась на портале правовой информации.

Владимир Путин подписал указ о назначении девяти судей на новые должности в Ростовской области. Так, новые судьи появились в Железнодорожном и Ворошиловском районных судах Ростова. В первом на неограниченный срок полномочий назначены Максим Галдаев и Андрей Кременица, во втором — Сергей Удовенко.

В Таганрогский городской суд придет работать Наталия Бондаренко. В Гуковском районе должность судьи получила Елена Гаркушенко.

Два новых назначения в Аксайском районном суде — там судьями назначены Эдуард Кулешов и Евгений Украдыженко.

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Наконец, в Матвеево-Курганском районном суде должность получила Людмила Судникович, а в Багаевском — председателем районного суда стад Сергей Божинский.

Ранее СМИ сообщили о новом главе Управления судебного департамента Ростовской области.

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