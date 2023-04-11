Владимир Путин подписал указ о назначении девяти судей на новые должности в Ростовской области. Так, новые судьи появились в Железнодорожном и Ворошиловском районных судах Ростова. В первом на неограниченный срок полномочий назначены Максим Галдаев и Андрей Кременица, во втором — Сергей Удовенко.