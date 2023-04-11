Posted Сегодня, 10:02
Published Сегодня, 10:02
Modified Сегодня, 10:04
Updated Сегодня, 10:04
Владимир Путин подписал указ о назначении девяти судей на новые должности в Ростовской области. Так, новые судьи появились в Железнодорожном и Ворошиловском районных судах Ростова. В первом на неограниченный срок полномочий назначены Максим Галдаев и Андрей Кременица, во втором — Сергей Удовенко.
В Таганрогский городской суд придет работать Наталия Бондаренко. В Гуковском районе должность судьи получила Елена Гаркушенко.
Два новых назначения в Аксайском районном суде — там судьями назначены Эдуард Кулешов и Евгений Украдыженко.
Наконец, в Матвеево-Курганском районном суде должность получила Людмила Судникович, а в Багаевском — председателем районного суда стад Сергей Божинский.
Ранее СМИ сообщили о новом главе Управления судебного департамента Ростовской области.