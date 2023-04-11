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Ремонт дороги начался на Южном подъезде к Ростову-на-Дону

11 апреля 2023, 14:36
Фото: Яндекс.Карты
Ремонт дороги начался на Южном подъезде к Ростову-на-Дону
На участке Южного подъезда к Ростову-на-Дону начались ремонтные работы, сообщает ФКУ Упрдор Москва — Волгоград.

Речь идет об участке с 7-го по 17-й км трассы А-135, где предстоит поменять изношенное покрытие. Работы являются плановыми, чтобы привести в порядок федеральную трассу.

«В прошлом году отремонтировали участок с 4-го по 7-й километры. Сейчас приступаем к более краткосрочным работам, они продлятся около полугода», — сказано в сообщении.

Ремонт трассы «М-4 „Дон“ приостановят летом, чтобы избежать пробок
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Фото: Яндекс.Карты

Отмечается, что работы будут проходить поочередно, чтобы не прерывать движение автомобилей, поэтому для водителей останутся доступны 2-3 полосы. Ремонт проводится круглосуточно, чтобы снизить неудобство для автомобилистов.

Ранее стало известно, что ремонт трассы «М-4 „Дон“ приостановят летом, чтобы избежать пробок.

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