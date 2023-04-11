Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
Modified Сегодня, 14:38
Updated Сегодня, 14:38
Речь идет об участке с 7-го по 17-й км трассы А-135, где предстоит поменять изношенное покрытие. Работы являются плановыми, чтобы привести в порядок федеральную трассу.
«В прошлом году отремонтировали участок с 4-го по 7-й километры. Сейчас приступаем к более краткосрочным работам, они продлятся около полугода», — сказано в сообщении.
Отмечается, что работы будут проходить поочередно, чтобы не прерывать движение автомобилей, поэтому для водителей останутся доступны 2-3 полосы. Ремонт проводится круглосуточно, чтобы снизить неудобство для автомобилистов.
Ранее стало известно, что ремонт трассы «М-4 „Дон“ приостановят летом, чтобы избежать пробок.