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Ремонт Южного подъезда к Ростову от М-4 «Дон» закончат не раньше октября 2023 года

11 апреля 2023, 15:32
Фото: 1MI
Ремонт Южного подъезда к Ростову от М-4 «Дон» закончат не раньше октября 2023 года
В Ростовской области ремонт Южного подъезда в Ростову от М-4 «Дон» собираются закончить в октябре, подробностями поделилась пресс-служба Минтранса региона.

В Минтрансе объявили, что в пригороде Батайска собираются отремонтировать 11-километровый участок Южного подъезда к Ростову от трассы М-4 «Дон» с седьмого по 17-й километры А-135.

Фото: Минтранспорта Ростовской области/Яндекс. Карты.

Дорожники заменят покрытие трассы и устроят новое щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие, работы будут проводить по левой и правой половине дороги по очереди, что позволит приступить к обустройству двух полос с правой стороны дороги до конца мая.

«Работы ведутся круглосуточно. Полностью ремонт участка завершится в октябре этого года», — сказано в сообщении.

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Ранее министр транспорта Ростовской области рассказал, чем отличается участок М-4 «Дон» в Ростовской области от участков Воронежской, Московской областей и Краснодарского края.

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