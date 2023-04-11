Posted Сегодня, 15:32
Published Сегодня, 15:32
Modified Сегодня, 15:34
Updated Сегодня, 15:34
В Минтрансе объявили, что в пригороде Батайска собираются отремонтировать 11-километровый участок Южного подъезда к Ростову от трассы М-4 «Дон» с седьмого по 17-й километры А-135.
Дорожники заменят покрытие трассы и устроят новое щебеночно-мастичное асфальтобетонное покрытие, работы будут проводить по левой и правой половине дороги по очереди, что позволит приступить к обустройству двух полос с правой стороны дороги до конца мая.
«Работы ведутся круглосуточно. Полностью ремонт участка завершится в октябре этого года», — сказано в сообщении.
Ранее министр транспорта Ростовской области рассказал, чем отличается участок М-4 «Дон» в Ростовской области от участков Воронежской, Московской областей и Краснодарского края.