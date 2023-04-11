Аналитики «РИА Новости» подсчитали, где в России дороже и дешевле всего играть свадьбу. Выяснилось, что больше других на семейное торжество потратят москвичи — порядка ста тысяч рублей. Всего лишь на три тысячи меньше придется отдать за праздник молодоженам из Ростова-на-Дону. Свадьба тут обойдется в 97 тысяч рублей. В рейтинге дорогих свадеб Ростов обошел даже Санкт-Петербург. Он разместился на третьей строчке со средними тратами на свадьбу в около 96 тысяч.