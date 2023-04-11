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Ростов попал в топ городов с самыми дорогими свадьбами

11 апреля 2023, 07:01
Фото: unsplash
Ростов попал в топ городов, где дороже всего сыграть свадьбу
Ростов-на-Дону занял второе после Москвы место в рейтинге городов с самыми большими тратами на свадьбу, заявили аналитики.

Аналитики «РИА Новости» подсчитали, где в России дороже и дешевле всего играть свадьбу. Выяснилось, что больше других на семейное торжество потратят москвичи — порядка ста тысяч рублей. Всего лишь на три тысячи меньше придется отдать за праздник молодоженам из Ростова-на-Дону. Свадьба тут обойдется в 97 тысяч рублей. В рейтинге дорогих свадеб Ростов обошел даже Санкт-Петербург. Он разместился на третьей строчке со средними тратами на свадьбу в около 96 тысяч.

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Дешевле всего свадьба обойдется в Уфе — 66 тысяч рублей. Также сравнительно немного — 64 тысячи рублей — потратят молодожены из Челябинска.

Возможно, дороговизна свадьбы влияет и на статистику заключения брака. В 2023 году вступить в него собираются лишь 5% ростовчан.

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