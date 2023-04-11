Posted Сегодня, 04:49
Published Сегодня, 04:49
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Они рассказали, что пассажир попросил высадить его на определенной остановке, но водителю этот тон не понравился, что переросло в конфликт, а затем и в драку. Для этого они вышли на улицу, а все пассажиры в это время ждали, пока закончатся разборки.
Некоторые просили дерущихся прекратить и пригрозили вызвать полицейских.
«Похоже у всех весеннее обострение. Одни криминальные новости», — написали пользователи в комментариях.
«Поэтому очень важно выбирать тон общения с людьми», — заявили горожане.
«Держать в руках себя надо», — говорится в комментариях.
Ранее современные скинхеды заявили, что никого больше не бьют на улицах Ростова.