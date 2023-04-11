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Ростовчане заявили о драке водителя маршрутки с пассажиром днем 10 апреля

11 апреля 2023, 04:49
Фото: 1mi
В Ростове-на-Дону между водителем маршрутки и пассажиром произошла драка, сообщили очевидцы в соцсети «ВКонтакте».

Они рассказали, что пассажир попросил высадить его на определенной остановке, но водителю этот тон не понравился, что переросло в конфликт, а затем и в драку. Для этого они вышли на улицу, а все пассажиры в это время ждали, пока закончатся разборки.

Некоторые просили дерущихся прекратить и пригрозили вызвать полицейских.

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«Похоже у всех весеннее обострение. Одни криминальные новости», — написали пользователи в комментариях.

«Поэтому очень важно выбирать тон общения с людьми», — заявили горожане.

«Держать в руках себя надо», — говорится в комментариях.

Ранее современные скинхеды заявили, что никого больше не бьют на улицах Ростова.

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