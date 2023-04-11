Ростовская АЭС возглавила рейтинг «Лидеры ПСР»

Принципы ПСР включены в программы обучения медиков Ростовской области, помогают внедрять в донских медицинских учреждениях бережливые технологии. Кроме того, слушателями программ ПСР стали более 120 работников администрации Волгодонска, в числе которых сотрудники руководящего звена. Сегодня в городе воплощено в жизнь 38 проектов и еще шесть находятся в стадии внедрения в различных социальных сферах, включая медицину, ЖКХ, образование. Опыт бережливого производства реализуют более 40 донских учреждений.