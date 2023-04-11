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Ростовская АЭС возглавила рейтинг «Лидеры ПСР»

11 апреля 2023, 09:45
Фото: Ростовская АЭС
Ростовская АЭС по итогам 2022 года подтвердила свое лидерство в рейтинге «Производственной системы «Росатома» (ПСР). Предприятие достигло показателей по нескольким направлениям, проверку которых провел управляющий совет по проекту «Комплексная оптимизация производства предприятий атомной отрасли».

Инспекция показала, что Ростовская АЭС держит на высоком уровне показатели по направлениям «Декомпозиция целей», «Продуктовые потоки», «Активизация персонала», «Процессы обеспечения производства», «ПСР-инжиниринг» и «Развитие поставщиков». Результаты атомщиков Волгодонска подтверждают лидерство среди атомных станций России в рейтинге «Лидеров ПСР», в который включено 31 предприятие Госкорпорации «Росатом». Ростовская АЭС пропустила вперед только еще одно градообразующеепредприятие Волгодонска – завод «Атоммаш».

«Перед российской промышленностью стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Применение и развитие «Производственной системы «Росатом», цель которой заключается в уменьшении затрат за счёт сокращения потерь, — один из шагов к этому. Таким образом, мы повышаем эффективность производства, а высвобождающиеся ресурсы можем направить на улучшения и системную работу на производстве», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.

Принципы ПСР включены в программы обучения медиков Ростовской области, помогают внедрять в донских медицинских учреждениях бережливые технологии. Кроме того, слушателями программ ПСР стали более 120 работников администрации Волгодонска, в числе которых сотрудники руководящего звена. Сегодня в городе воплощено в жизнь 38 проектов и еще шесть находятся в стадии внедрения в различных социальных сферах, включая медицину, ЖКХ, образование. Опыт бережливого производства реализуют более 40 донских учреждений.

Напомним, культура бережливого производства введена на Ростовской АЭС с 2009 года. С применением технологий ПСР строились энергоблоки №3 и №4. Статус «Лидер ПСР» Ростовская АЭС впервые получила по итогам 2019 года, ежегодно подтверждая его.

#Елена Янкевич
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