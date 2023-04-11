Ростовская АЭС возглавила рейтинг «Лидеры ПСР»

Posted Сегодня, 09:45
Published Сегодня, 09:45
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Инспекция показала, что Ростовская АЭС держит на высоком уровне показатели по направлениям «Декомпозиция целей», «Продуктовые потоки», «Активизация персонала», «Процессы обеспечения производства», «ПСР-инжиниринг» и «Развитие поставщиков». Результаты атомщиков Волгодонска подтверждают лидерство среди атомных станций России в рейтинге «Лидеров ПСР», в который включено 31 предприятие Госкорпорации «Росатом». Ростовская АЭС пропустила вперед только еще одно градообразующеепредприятие Волгодонска – завод «Атоммаш».
«Перед российской промышленностью стоит задача в кратчайшие сроки обеспечить технологический суверенитет и переход на новейшие технологии. Применение и развитие «Производственной системы «Росатом», цель которой заключается в уменьшении затрат за счёт сокращения потерь, — один из шагов к этому. Таким образом, мы повышаем эффективность производства, а высвобождающиеся ресурсы можем направить на улучшения и системную работу на производстве», - подчеркнул директор Ростовской АЭС Андрей Сальников.
Принципы ПСР включены в программы обучения медиков Ростовской области, помогают внедрять в донских медицинских учреждениях бережливые технологии. Кроме того, слушателями программ ПСР стали более 120 работников администрации Волгодонска, в числе которых сотрудники руководящего звена. Сегодня в городе воплощено в жизнь 38 проектов и еще шесть находятся в стадии внедрения в различных социальных сферах, включая медицину, ЖКХ, образование. Опыт бережливого производства реализуют более 40 донских учреждений.
Напомним, культура бережливого производства введена на Ростовской АЭС с 2009 года. С применением технологий ПСР строились энергоблоки №3 и №4. Статус «Лидер ПСР» Ростовская АЭС впервые получила по итогам 2019 года, ежегодно подтверждая его.