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Ростовские активисты восстановят мозаику ресторана «Балканы»

11 апреля 2023, 17:36
Фото: vk.com/Это Ростов
Ростовские активисты восстановят мозаику ресторана «Балканы»
В Ростове активисты собираются восстановить мозаичное панно заброшенного ресторана «Балканы» на улице Нижнебульварной, об этом рассказала координатор градозащитного фестиваля «Том Сойер Фест» Дарья Максимович.

В своем интервью изданию «КП — Ростов-на-Дону» Дарья рассказала, что в 2023 году активисты собираются провести реставрацию мозаичного панно в ресторане «Балканы», здание которого находится на улице Нижнебульварной.

После реставрации панно собираются перенести на другое здание в центре города, которое будет способно разместить на своих стенах мозаику высотой более трех метров и шириной более шести метров.

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Общественница утверждает, что панно включает в себя уникальное сочетание советской и итальянской смальты[прим. редакции — цветное непрозрачное («глушёное») стекло с примесями оксида металла], а также матовых и глянцевых материлов.

Сейчас мозаику планируют отдать на реставрацию в мастерскую профессионального мозаичиста, чтобы позднее обновленное панно можно было включить в туристический маршрут, посвященный истории городских мозаик.

Ранее в Ростове общественники рассказали, что ожидает подземные переходы с мозаикой во время реставрации.

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