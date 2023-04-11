Ростовские активисты восстановят мозаику ресторана «Балканы»

Posted Сегодня, 17:36
Published Сегодня, 17:36
Modified Сегодня, 17:38
Updated Сегодня, 17:38
В своем интервью изданию «КП — Ростов-на-Дону» Дарья рассказала, что в 2023 году активисты собираются провести реставрацию мозаичного панно в ресторане «Балканы», здание которого находится на улице Нижнебульварной.
После реставрации панно собираются перенести на другое здание в центре города, которое будет способно разместить на своих стенах мозаику высотой более трех метров и шириной более шести метров.
Общественница утверждает, что панно включает в себя уникальное сочетание советской и итальянской смальты[прим. редакции — цветное непрозрачное («глушёное») стекло с примесями оксида металла], а также матовых и глянцевых материлов.
Сейчас мозаику планируют отдать на реставрацию в мастерскую профессионального мозаичиста, чтобы позднее обновленное панно можно было включить в туристический маршрут, посвященный истории городских мозаик.
Ранее в Ростове общественники рассказали, что ожидает подземные переходы с мозаикой во время реставрации.