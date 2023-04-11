Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Во вторник, 11 апреля, стало известно о ходе расследования еще одного громкого дела в Ростовской области. В федеральном управлении Следственного комитета сообщили, что в Ростовской области фигурантами дела о незаконной деятельности в рядах полиции стало более 20 полицейских. Сейчас по месту их жительства проводят обыски.
По предварительной информации СК РФ, начальником полицейской ОПГ оказался бывший замначальника полиции Дмитрий Рыбалко, у него было еще несколько подельников.
Последние семь лет группировка зарабатывала укрывательством административных иных правонарушений предпринимателей, занимающихся торговлей на территории Ростова. Размер взяток варьировался от трех до 50 тысяч рублей в месяц, а «тариф» полицейские определяли по количеству торговых помещений. За 7,5 лет им удалось получить от торговцев не менее 25 миллионов рублей.