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В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко

11 апреля 2023, 11:56
Фото: rostov-gorod.ru
СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова
Бывший замначальника полиции Ростова Дмитрий Рыбалко оказался главарем преступного сообщества, подробностями расследования поделилась пресс-служба ГУ СК РФ.

Во вторник, 11 апреля, стало известно о ходе расследования еще одного громкого дела в Ростовской области. В федеральном управлении Следственного комитета сообщили, что в Ростовской области фигурантами дела о незаконной деятельности в рядах полиции стало более 20 полицейских. Сейчас по месту их жительства проводят обыски.

По предварительной информации СК РФ, начальником полицейской ОПГ оказался бывший замначальника полиции Дмитрий Рыбалко, у него было еще несколько подельников.

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Последние семь лет группировка зарабатывала укрывательством административных иных правонарушений предпринимателей, занимающихся торговлей на территории Ростова. Размер взяток варьировался от трех до 50 тысяч рублей в месяц, а «тариф» полицейские определяли по количеству торговых помещений. За 7,5 лет им удалось получить от торговцев не менее 25 миллионов рублей.

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