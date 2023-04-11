Последние семь лет группировка зарабатывала укрывательством административных иных правонарушений предпринимателей, занимающихся торговлей на территории Ростова. Размер взяток варьировался от трех до 50 тысяч рублей в месяц, а «тариф» полицейские определяли по количеству торговых помещений. За 7,5 лет им удалось получить от торговцев не менее 25 миллионов рублей.