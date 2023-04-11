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СКР подтвердил обыски и уголовные дела в полиции Ростова-на-Дону

11 апреля 2023, 11:25
Фото: 1MI
СКР подтвердил обыски и уголовные дела в полиции Ростова-на-Дону
Бывшие и действующие сотрудники полиции в Ростове-на-Дону стали фигурантами уголовного дела о создании преступной группировки и получении взяток, сообщает СКР.

По данным следкома, с 2015 году подозреваемые получали 3 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц от владельцев магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения. Деньги они передавали бывшему замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Дмитрию Рыбалко.

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Всего подельники за эти годы успели получить более 25 миллионов рублей и стали фигурантами дела. У них дома и по местам службы проводятся более 40 обысков.

Отмечается, что раскрыть преступления помогли сотрудники ФСБ. По этому делу проходят более 20 человек.

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