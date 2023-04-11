Posted Сегодня, 11:25
Published Сегодня, 11:25
Modified Сегодня, 11:54
Updated Сегодня, 11:54
По данным следкома, с 2015 году подозреваемые получали 3 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц от владельцев магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения. Деньги они передавали бывшему замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Дмитрию Рыбалко.
Всего подельники за эти годы успели получить более 25 миллионов рублей и стали фигурантами дела. У них дома и по местам службы проводятся более 40 обысков.
Отмечается, что раскрыть преступления помогли сотрудники ФСБ. По этому делу проходят более 20 человек.