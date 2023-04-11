По данным следкома, с 2015 году подозреваемые получали 3 тысяч до 50 тысяч рублей в месяц от владельцев магазинов, чтобы не наказывать их за нарушения. Деньги они передавали бывшему замначальника полиции по охране общественного порядка городского УМВД Дмитрию Рыбалко.