Posted Сегодня, 07:42
Published Сегодня, 07:42
Modified Сегодня, 08:11
Updated Сегодня, 08:11
1Rnd со ссылкой на источники сообщило, что оперативные мероприятия проводились сотрудниками из Москвы, которых интересует управлении организации охраны общественного порядка. Говорится, что в операции участвовали силовики из столицы и следователи из СКФО.
«Всего возбудили 15 уголовных дел, касающихся создания преступного сообщества и взяточничества. Эти эпизоды тянутся с 2015 года, а сумма ущерба составляет 25 миллионов рублей», — сказано в сообщении.
Официальных комментариев об этой ситуации не поступало, они уточняются.
До этого в Ростовском областном суде начался скандал, который, по информации СМИ, может быть связан с коррупционной схемой.