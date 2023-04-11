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СМИ заявили о возбуждении 15 уголовных дел после обысков полиции в Ростове

11 апреля 2023, 07:42
Фото: 1MI
СМИ заявили о возбуждении 15 уголовных дел после обысков полиции в Ростове
В Ростове-на-Дону в полиции прошли массовые обыски, завершившиеся возбуждением большого количества уголовных дел, пишут СМИ.

1Rnd со ссылкой на источники сообщило, что оперативные мероприятия проводились сотрудниками из Москвы, которых интересует управлении организации охраны общественного порядка. Говорится, что в операции участвовали силовики из столицы и следователи из СКФО.

«Всего возбудили 15 уголовных дел, касающихся создания преступного сообщества и взяточничества. Эти эпизоды тянутся с 2015 года, а сумма ущерба составляет 25 миллионов рублей», — сказано в сообщении.

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Официальных комментариев об этой ситуации не поступало, они уточняются.

До этого в Ростовском областном суде начался скандал, который, по информации СМИ, может быть связан с коррупционной схемой.

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