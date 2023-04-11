Posted Сегодня, 10:17
Published Сегодня, 10:17
Modified Сегодня, 10:19
Updated Сегодня, 10:19
По информации 1Rnd, оперативные мероприятия прошли в Ленинской районном отделе полиции города. Издание уточнило, что под ударом закона также оказались борцы с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства.
«В рамках обысков изъяли крупную сумму денег, счет идут подсчеты. Вместе с этим продолжается составление протокола обысковых мероприятий», — уточнило издание.
Ранее оно писало, что якобы возбуждено 15 уголовных дел, но официальной информации об этом и проводимых обысках не поступало, она уточняется.
Ранее СМИ заявили, что были арестованы председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова после проведенных у них обысков.