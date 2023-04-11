rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:17

Published Сегодня, 10:17

Modified Сегодня, 10:19

Updated Сегодня, 10:19

Изображение материала

Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону

11 апреля 2023, 10:17
Фото: Яндекс.Карты
Стало известно, где прошли обыски в полиции в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону оперативники провели обыски в управлении МВД города, сообщают СМИ.

По информации 1Rnd, оперативные мероприятия прошли в Ленинской районном отделе полиции города. Издание уточнило, что под ударом закона также оказались борцы с правонарушениями в сфере потребительского рынка и исполнения административного законодательства.

«В рамках обысков изъяли крупную сумму денег, счет идут подсчеты. Вместе с этим продолжается составление протокола обысковых мероприятий», — уточнило издание.

Стало известно об изъятии крупной суммы во время обысков в УМВД Ростова-на-Дону
Узнать подробнее

Ранее оно писало, что якобы возбуждено 15 уголовных дел, но официальной информации об этом и проводимых обысках не поступало, она уточняется. 

Ранее СМИ заявили, что были арестованы председатель Ростовского облсуда Елена Золотарева и ее заместитель Татьяна Юрова после проведенных у них обысков.

Читайте также:
«Давно пора прочистить эти ряды»: ростовчане шокированы обысками в городской полицииСтало известно об изъятии крупной суммы во время обысков в УМВД Ростова-на-ДонуСтало известно, кто проводит обыски в полиции в Ростове
#Илья Протвинов#Последние новости Ростова на сегодня#Происшествия#Ростовская область#Ростов-на-Дону#Обыски#Обыски у ростовских судей#Обыски в полиции Ростова#Обыски у судей в Ростове#Обыски в полиции в Ростове#Преступления#Преступления в Ростове#Обыски и аресты в полиции в Ростове в апреле 2023
Подпишитесь
В СК РФ раскрыли подробности преступной схемы главаря полицейской ОПГ Ростова Рыбалко
Сегодня, 11:56
Более 40 обысков провели у ростовских полицейских
Сегодня, 11:12
Более 20 ростовских полицейских заподозрили в организации преступной группы
Сегодня, 10:59
Неизвестные устроили стрельбу и резню у кадетской школы в Ростове
Сегодня, 10:21
«Новые люди» пойдут на выборы в ростовское Заксобрание
Сегодня, 07:36