Posted Сегодня, 09:58
Published Сегодня, 09:58
Modified Сегодня, 10:03
Updated Сегодня, 10:03
Источник рассказал 1Rnd, что сейчас составляют протокол обысковых мероприятий и идет подсчет изъятых средств. Издание пишет, что обыски прошли также в Ленинском райотделе полиции Ростова.
«По указке руководства подозреваемые в коррупционных преступлениях „трусили“ магазины», — уточнило издание.
Ранее оно писало, что якобы возбудили 15 уголовных дел, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.
В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta не подтвердили и не опровергли информацию о проведении обысков.