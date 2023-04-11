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Стало известно об изъятии крупной суммы во время обысков в УМВД Ростова-на-Дону

11 апреля 2023, 09:58
Фото: фото для иллюстрации / 19.мвд.рф
Стало известно об изъятии крупной суммы во время обысков в УМВД Ростова-на-Дону
В управлении МВД Ростова-на-Дону провели обыски и изъяли крупную сумму денег, сообщают СМИ.

Источник рассказал 1Rnd, что сейчас составляют протокол обысковых мероприятий и идет подсчет изъятых средств. Издание пишет, что обыски прошли также в Ленинском райотделе полиции Ростова.

«По указке руководства подозреваемые в коррупционных преступлениях „трусили“ магазины», — уточнило издание.

Стало известно, кто проводит обыски в полиции в Ростове
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Ранее оно писало, что якобы возбудили 15 уголовных дел, но официальной информации об этом не поступало, она уточняется.

В пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области корреспонденту RostovGazeta не подтвердили и не опровергли информацию о проведении обысков.

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