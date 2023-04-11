Posted Сегодня, 16:58
Published Сегодня, 16:58
Modified Сегодня, 17:00
Updated Сегодня, 17:00
Собеседник подчеркивает, что выступая на расширенных заседаниях коллегий МВД и прокуратуры президент России особо акцентировал внимание к работе силовиков именно в антикоррупционном направлении.
«В этом вопросе в среде политологов уже сформировался некий контур. Очевидно, что в преддверии предстоящей президентской кампании в 2024 году, одним из значимых направлений станет антикоррупционная повестка», — отмечает Алим Батов.
Прошедшие обыски у ростовских судей и полицейских, спикер называет мощным залпом московских силовиков — следствием нового антикоррупционного тренда. По словам собеседника, антикоррупционная компания набирает обороты не только в Ростовской области, но и в других регионах.
«Антикоррупционный тренд показал серьезность намерений государства еще в прошлом году, когда два влиятельных чиновника Карачаево-Черкесии были пожизненно осуждены за коррупционные преступления», — говорит политолог.
Ранее, со ссылкой на слова Анатолия Вассермана, RostovGazeta сообщала, что последует в Ростове после обысков в полиции.