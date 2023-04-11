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«Тренд на антикоррупцию»: политолог Батов объяснил, почему в Ростове идут обыски

11 апреля 2023, 16:58
Фото: 1MI

Политолог Батов объяснил, почему в МВД и судах в Ростове идут обыски и задержания

Обыски у ростовских судей и полицейских — это следствие большого сформированного антикоррупционного сигнала, сообщил RostovGazeta политолог Алим Батов.

Собеседник подчеркивает, что выступая на расширенных заседаниях коллегий МВД и прокуратуры президент России особо акцентировал внимание к работе силовиков именно в антикоррупционном направлении.

«В этом вопросе в среде политологов уже сформировался некий контур. Очевидно, что в преддверии предстоящей президентской кампании в 2024 году, одним из значимых направлений станет антикоррупционная повестка», — отмечает Алим Батов.

Прошедшие обыски у ростовских судей и полицейских, спикер называет мощным залпом московских силовиков — следствием нового антикоррупционного тренда. По словам собеседника, антикоррупционная компания набирает обороты не только в Ростовской области, но и в других регионах.

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«Антикоррупционный тренд показал серьезность намерений государства еще в прошлом году, когда два влиятельных чиновника Карачаево-Черкесии были пожизненно осуждены за коррупционные преступления», — говорит политолог.

Ранее, со ссылкой на слова Анатолия Вассермана, RostovGazeta сообщала, что последует  в Ростове после обысков в полиции. 

Вассерман рассказал, что последует после обысков полицейских в Ростове
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