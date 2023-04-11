Следователи уточнили, что фигурантов обвиняют не только в организации ОПГ, но также взяточничестве, которое позволило им за семь лет преступной деятельности получить от донских предпринимателей более 25 миллионов рублей. Эти деньги были вознаграждением за игнорирование правонарушений торговцев, что позволило им избежать административной ответственности.