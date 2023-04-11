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Ущерб от деятельности ростовской ОПГ полицейских превысил 25 млн рублей

11 апреля 2023, 12:24
Фото: 1MI
Ущерб от деятельности ростовской ОПГ полицейских превысил 25 млн рублей
В Ростовской области общую сумму взяток полицейской ОПГ оценили в 25 миллионов рублей, об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

Сотрудники федерального управления СК РФ подтвердили проведение обысков и расследование дела о незаконной деятельности сотрудников донской полиции. Согласно официальным данным, фигурантами по скандальному делу проходят уже 20 сотрудников правоохранительных органов, в числе которых и руководящий состав ГУ МВД России по Ростовской области.

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Следователи уточнили, что фигурантов обвиняют не только в организации ОПГ, но также взяточничестве, которое позволило им за семь лет преступной деятельности получить от донских предпринимателей более 25 миллионов рублей. Эти деньги были вознаграждением за игнорирование правонарушений торговцев, что позволило им избежать административной ответственности.

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