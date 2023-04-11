Posted Сегодня, 12:24
Published Сегодня, 12:24
Modified Сегодня, 12:26
Updated Сегодня, 12:26
Сотрудники федерального управления СК РФ подтвердили проведение обысков и расследование дела о незаконной деятельности сотрудников донской полиции. Согласно официальным данным, фигурантами по скандальному делу проходят уже 20 сотрудников правоохранительных органов, в числе которых и руководящий состав ГУ МВД России по Ростовской области.
Следователи уточнили, что фигурантов обвиняют не только в организации ОПГ, но также взяточничестве, которое позволило им за семь лет преступной деятельности получить от донских предпринимателей более 25 миллионов рублей. Эти деньги были вознаграждением за игнорирование правонарушений торговцев, что позволило им избежать административной ответственности.