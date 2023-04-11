Posted Сегодня, 12:45
Published Сегодня, 12:45
Modified Сегодня, 12:47
Updated Сегодня, 12:47
В мэрии рассказали изданию РБК, что такая инициатива рассматривается и ее хотят вынести на обсуждение в городскую Думу. Это должно произойти в ближайшее время, но точные сроки не называются.
«Есть вероятность, что обязанности замглавы по экономике будет выполнять первый заместитель сити-менеджера. Сейчас на этом посту находится Юрий Овчинников», — сказано в сообщении.
До этого пост замглавы мэрии по экономике занимал Сергей Заревский, но его полномочия были прекращены в августе минувшего года.
Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля.