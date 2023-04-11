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В администрации в Ростове ликвидируют должность заместителя главы по экономике

11 апреля 2023, 12:45
Фото: 1MI
В администрации в Ростове ликвидируют должность заместителя главы по экономике
В Ростове-на-Дону обсуждается вопрос ликвидации должности замглавы администрации города по экономике, сообщают СМИ.

В мэрии рассказали изданию РБК, что такая инициатива рассматривается и ее хотят вынести на обсуждение в городскую Думу. Это должно произойти в ближайшее время, но точные сроки не называются.

«Есть вероятность, что обязанности замглавы по экономике будет выполнять первый заместитель сити-менеджера. Сейчас на этом посту находится Юрий Овчинников», — сказано в сообщении.

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До этого пост замглавы мэрии по экономике занимал Сергей Заревский, но его полномочия были прекращены в августе минувшего года.

Ранее глава администрации Таганрога Михаил Солоницин ушел в отставку с 4 апреля.

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