В рамках ПМЭФ-2023 пройдут 6 деловых мероприятий с зарубежными партнерами

В ходе обсуждения глобальных вопросов международного сотрудничества пройдут шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. Стоит отметить, что в этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Более того, в рамках международного трека запланировано проведение регионального консультативного форума “Деловой двадцатки” (В20), который призван объединять работу международных бизнес-ассоциаций.