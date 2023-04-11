В рамках ПМЭФ-2023 пройдут 6 деловых мероприятий с зарубежными партнерами

Posted Сегодня, 18:41
Published Сегодня, 18:41
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Основная тема предстоящего мероприятия - “Суверенное развитие - основа справедливого мира. Объединим усилия во имя будущих поколений”.
В текущих реалиях Петербургский международный экономический форум являет собой отражение важных достижений российской экономической политики и того диалога, который наше государство ведет со своими стратегическими партнерами в различных областях деятельности. Об этом сказал советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков, пишет newsnn.ru.
“Важно отметить, что площадка форума традиционно служит укреплению существующих экономических и социокультурных связей для решения задач глобальной экономической повестки с учетом приоритетов каждого ее участника. Равные по значимости отношения, основанные на взаимопомощи и уважении к суверенным интересам друг друга, способствуют взаимной интеграции передового опыта и технологий в построение независимых экономических систем”, - подчеркнул Кобяков.
В текущем году основными тематическими направлениями форума стали: вопросы развития мировой экономики в эпоху глобальных перемен, изменения в российской экономике в условиях существующего международного давления, построение технологического суверенитета и стратегия народосбережения и повышения качества жизни граждан.
В рамках дискуссий по этим четырем направлениям в деловой программе запланировано более 150 сессий, мастер-классов, бизнес-встреч, в также традиционный деловой завтрак Сбера и несколько мероприятий с участием фармацевтических компаний.
В ходе обсуждения глобальных вопросов международного сотрудничества пройдут шесть двусторонних деловых мероприятий в формате бизнес-диалогов с зарубежными партнерами из стран арабского мира, Индии, Китая, ЕАЭС – АСЕАН, Латинской Америки и ОАЭ. Стоит отметить, что в этом году Объединенные Арабские Эмираты примут участие в ПМЭФ в качестве страны-гостя. Более того, в рамках международного трека запланировано проведение регионального консультативного форума “Деловой двадцатки” (В20), который призван объединять работу международных бизнес-ассоциаций.
Также стало известно, что в рамках ПМЭФ пройдут Форум малого и среднего предпринимательства (МСП), Форум креативного бизнеса, форум “Лекарственная безопасность” и Молодежный экономический форум - пул мероприятий стартового и финального дней ПМЭФ, которые можно будет посетить в рамках пакета участника Дня кооперации по специальной цене.
Медиахолдинг 1MI выступит в качестве официального партнера мероприятия.